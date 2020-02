Elektrifizierung der Flotten: Scheuer übergibt Schecks an Kommunen

BERLIN (dpa-AFX) - Zur Elektrifizierung von Fahrzeug-Flotten hat Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) am Dienstag "Zukunftschecks" an Kommunen übergeben. Ziel ist es, die Stickstoffdioxidbelastung in Städten zu senken.

Insgesamt geht es nach Angaben des Ministeriums um 168 solcher Förderbescheide mit einer Höhe von insgesamt 90 Millionen Euro. Damit finanziert werden solle der Kauf von mehr als 3800 E-Fahrzeugen - davon mehr als 3000 Pkw, mehr als 30 Busse und bis zu 400 Nutzfahrzeuge sowie den dazugehörigen fast 2000 Lademöglichkeiten. Auch werde erstmals eine "E-Fähre" in Kiel gefördert. Die Belastung der Stadtluft durch Diesel-Abgase ist im vergangenen Jahr weiter zurückgegangen. Einer Auswertung des Umweltbundesamts zufolge wurde der Grenzwert für Stickstoffdioxid noch an einer von fünf verkehrsnahen Messstationen überschritten - im Vorjahr war der Anteil mehr als doppelt so hoch. Allerdings wird der zulässige Jahresmittelwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft weiterhin in mindestens 19 deutschen Städten gerissen./hoe/DP/fba