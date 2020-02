Erstmals Coronavirus-Infektion in der Schweiz bestätigt

Zürich (Reuters) - In der Schweiz gibt es den ersten Fall einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus.

"Wir bestätigen, dass es einen Coronavirus-Fall gegeben hat", sagte eine Sprecherin des Bundesamts für Gesundheit (BAG) am Dienstag. Wo dieser aufgetreten sei, wollte sie nicht sagen und stellte weitere Angaben im Laufe des Tages in Aussicht.

Am Dienstag wurden die ersten Infektionsfälle auch auf dem spanischen Festland, in Österreich und Kroatien bekannt. In Italien, dem von der Epidemie am schwersten betroffenen Land in Europa, wurde erstmals eine Erkrankung südlich von Rom registriert.