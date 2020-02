Fresenius erhöht die Dividende das 27. Jahr in Folge

Der Gesundheitskonzern Fresenius SE (ISIN: DE0005785604) will für das abgelaufene Jahr 2019 eine um 5 Prozent erhöhte Dividende von 0,84 Euro (Vorjahr 0,80 Euro) an seine Aktionäre ausbezahlen, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

Dies wäre die 27. Dividendenerhöhung in ununterbrochener Folge. Fresenius gehört zum Kreis der Dividendenaristokraten. Dies sind Unternehmen, die mindestens 25 Jahre in Folge ihre Dividende angehoben haben. Damit liegt die aktuelle Dividendenrendite beim derzeitigen Kurs von 51,12 Euro bei 1,64 Prozent. Die nächste Hauptversammlung findet am 20. Mai 2020 in Frankfurt statt.

Der Konzernumsatz auf vergleichbarer Basis stieg im Geschäftsjahr 2019 um 8 Prozent (währungsbereinigt: 6 Prozent) auf 35,52 Mrd. Euro (2018: 33,01 Mrd. Euro). Das organische Wachstum betrug 5 Prozent. Das Konzernergebnis auf vergleichbarer Basis stieg um 2 Prozent (währungsbereinigt: 0 Prozent) auf 1,92 Mrd. Euro (2018: 1,87 Mrd. Euro).

Für das Geschäftsjahr 2020 erwartet Fresenius einen währungsbereinigten Anstieg des Konzernumsatzes von 4 bis 7 Prozent. Das Konzernergebnis soll währungsbereinigt um 1 bis 5 Prozent wachsen. Fresenius strebt für den Zeitraum 2020 bis 2023 ein organisches durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum (CAGR) in einer Bandbreite von 4 bis 7 Prozent an. Das Konzernergebnis soll im Zeitraum 2020 bis 2023 organisch mit einem CAGR in einer Bandbreite von 5 bis 9 Prozent wachsen.

Redaktion MyDividends.de