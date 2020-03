Morphosys gibt Aktien heraus für Incyte

PLANEGG (dpa-AFX) - Der MDax -Konzern Morphosys gibt 907 441 neue Aktien heraus, 2,8 Prozent des Grundkapitals. Die Papiere sollen an Incyte gehen, teilte Morphosys am Mittwochabend mit. Wie am Dienstag bekannt wurde, beteiligt Incyte sich mit 150 Millionen US-Dollar an Morphosys./fba/ajx