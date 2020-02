NIKE - Sie dreht wieder nach oben

NIKE Inc. - WKN: 866993 - ISIN: US6541061031 - Kurs: 102,435 $ (NYSE)

Am 31. Januar geriet die Nike-Aktie erheblich unter Druck und unterschritt im Zuge einer seit dem Allzeithoch bei 105,60 USD laufenden Konsolidierung sowohl ein wichtiges Pullback-Level als auch eine kurzfristige Aufwärtstrendlinie. Die Zeichen standen also klar auf fallende Kurse und der ein oder andere Shortie dürfte sich am darauffolgenden Wochenende schon die Hände gerieben haben. Doch es kam anders. Der Wert schoss in der Vorwoche nach oben und schloss eine kleine, zuvor gerissene Kurslücke im Chart. Bis gestern konsolidierte die Aktie oberhalb des EMA50. Heute nimmt sie wieder Fahrt zur Oberseite auf.

Das Zwischenhoch bei 102,78 USD stellt nun eine vorgelagerte Widerstandsmarke da, ehe der Wert sich um das Allzeithoch bei 105,60 USD kümmern dürfte. Lassen die Käufer nicht locker und bewirken neue Rekordstände, wäre Potenzial in Richtung 109,60 USD vorhanden.

Je nach Risikoneigung des Traders bestehen gute Absicherungsmöglichkeiten. Zum einen am bisherigen Jahrestief bei 95,92 USD. Sollte diese Marke brechen, dürfte die Aktie schnell Kurse um 90 USD ansteuern, was man auf der Long-Seite natürlich vermeiden möchte. Die etwas aggressivere Methode wäre eine Stoppsetzung unter dem higher Low bei 99 USD. Sollte diese Marke halten, ist die direkte Etablierung einer neuen Aufwärtstrendstruktur in den kommenden Tagen möglich.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. USD 39,12 42,39 45,96 Ergebnis je Aktie in USD 2,49 3,01 3,50 KGV 41 34 29 Dividende je Aktie in USD 0,86 0,95 1,04 Dividendenrendite 0,84 % 0,92 % 1,01 % *e = erwartet

