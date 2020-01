Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Windrädern

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Windrädern:

"In der direkten Nachbarschaft von Windrädern fühlen sich Menschen in ihrer Lebensqualität immens beeinträchtigt. Dass nun zumindest die Lichtbelastung verringert wird, ist daher richtig und wichtig. Das kann jedoch nicht mehr als ein erster Schritt sein. Eine Abstandsregelung, die Sinn macht, wäre ein weiterer. Ebenso eine langfristige finanzielle Beteiligung an Windkraftanlagen. Was sicherlich nicht funktionieren wird: Anwohner einmalig mit ein paar Euro abzuspeisen. Das würde wohl eher als Frechheit empfunden werden. Bürger und Kommunen müssen sich daher über Jahre hinweg an Windkraftanlagen beteiligen können."/yyzz/DP/he