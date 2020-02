Pricefx präsentiert Advantage Pricefx, ein neues Partnerprogramm zur Unterstützung der Kunden beim schnelleren Umsetzen von Preisvorteilen

Als erstes Programm seiner Art in der Preisgestaltungsbranche schafft „Advantage Pricefx“ ein vernetztes Ökosystem von Pricing-Strategen, Systemintegratoren und Softwareanbietern, die sich ganz der Aufgabe widmen, eine Kombination von Tools, Schulungen und Best-Practice-Methoden für Kunden bereitzustellen

Pricefx, der weltweit führende Anbieter von Cloud-Preisgestaltungssoftware, gab heute die Einführung von Advantage Pricefx bekannt. Advantage Pricefx ist das erste offene, kollaborativ ausgerichtete Ökosystem im Bereich der Preisgestaltung. Das Programm vereint Pricing-Strategen, Experten, Integratoren und unabhängige Softwareanbieter (ISV) mit dem Ziel, die Kunden dabei zu unterstützen, Preisvorteile schneller als die Konkurrenz zu erzielen.

Das Programm stellt über ein Community-Portal ein solides Paket von Vertriebs- und Implementierungsressourcen, Schulungen und Tools für Partner zur Verfügung, welche damit in die Lage versetzt werden, Know-how zu speziellen Preisgestaltungsfunktionen und Branchen zu erwerben. Darüber hinaus erhalten die Partner Zugang zu zusätzlichen Vorteilen in allen Bereichen der dreistufigen Partnerstruktur, darunter formalisierte gemeinsame Go-to-Market-Pläne, ein Marktentwicklungsfonds und ein ISV-Programm, das beständig weiterentwickelt wird. So können Pricefx-Partner ihre Kunden besser bedienen, ein differenziertes Serviceangebot erstellen und eine neue Einnahmequelle schaffen.

Das IDC MarketScape zu Preisoptimierungsanwendungen im B2B-Bereich stellte fest, dass „die meisten Kunden eine Amortisation in weniger als 12 Monaten verzeichneten, wobei einige Kunden durch Nutzung der durch das Produkt aufgedeckten Chancen eine Amortisation sogar in weniger als 3 Monaten erreichten.”

„Die Preisgestaltung ist eine der schnellsten Wege zu einem besseren Umsatz- und Ertragswachstum. Auch zahlt sich Preisgestaltungssoftware branchenübergreifend mit am besten aus“, so Joe Golemba, Vice President of Ecosystems and Partners bei Pricefx. „Mit Advantage Pricefx können unsere Kunden den maximalen Nutzen aus unserer preisgekrönten Pricing-Lösungen herausholen. Indem wir bei der Preisgestaltung den Zugang zum Wissen von Branchenexperten und zu bewährten Verfahren bereitstellen, verkürzen wir den Weg zu einer überlegenen Preisgestaltung. Das Partnerprogramm ist einmalig in der Pricing-Branche. Dieses Ökosystem schafft extrem schnell branchenführende Implementierungsleistungen.”

Advantage Pricefx steht allen offen, die mit Pricefx zusammenarbeiten wollen, um in einem wachsenden Ökosystem ein erstklassiges Kundenerlebnis zu bieten. Die Partner haben Zugang zum Produktschulungs- und Zertifizierungsprogramm von Pricefx sowie zu Implementierungs-Tools und werden mit einigen der weltweit größten Unternehmen zusammenarbeiten. Da das Programm das Know-how der einzelnen Partner nutzt, können die Kunden von den klügsten Köpfen in der Branche profitieren.

Weitere Informationen über Advantage Pricefx erhalten Sie unter www.pricefx.com/partners.

Über Pricefx

Pricefx wurde 2011 in München gegründet und ist der weltweit führende Anbieter von SaaS-Preisgestaltungssoftware. Das Unternehmen bietet eine umfassende Lösungssuite, die schnell implementiert, flexibel konfiguriert und angepasst werden kann und dazu leicht erlernbar und nutzerfreundlich ist. Pricefx bietet eine komplette auf modernster nativer Cloud-Architektur aufgebaute Preisoptimierungs- und Managementplattform, die den Kunden Vorteile durch branchenführende Amortisierungszeiten und niedrigere Gesamtkosten verschafft. Die innovative Lösung eignet sich für B2B- und B2C-Unternehmen aller Größenordnungen, aller Branchen und in allen Teilen der Welt. Das Geschäftsmodell von Pricefx basiert ausschließlich auf der Zufriedenheit und Treue seiner Kunden. Pricefx liefert Passion for Pricing an mehr als 100 Kunden in über 37 Ländern weltweit. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.pricefx.com.

