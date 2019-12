Symrise - Endlich geschafft, oder?

Endlich geschafft, oder? Seit Juni kämpfen die Bullen mit dem Widerstandsbereich knapp unterhalb von 90 EUR. Jetzt scheint der Durchbruch endlich gelungen. Seit Jahren dominieren die Käufer das Kursgeschehen in der Symrise-Aktie. Beeindruckend, hier im Chart aber nicht abgebildet, waren vor allen Dingen die Jahre nach der Finanzkrise bis Anfang 2015. Hier stieg der Aktienkurs dynamisch und geradlinig von Notierungen bei 7 EUR bis auf ca. 55 EUR an. Von da an hatten zwar die Käufer weiterhin grundlegend das Sagen, zwischenzeitlich gab es jedoch auch starke Konsolidierungen und sogar Korrekturen, wie in der zweiten Jahreshälfte 2018.Diese Fakten liegen zwar hinter uns, aber es kann nie schaden, sich daran zu erinnern, woher der Aktienkurs kommt. Dann verwundert einen auch nicht, dass es in Symrise zu einer Konsolidierung unterhalb von 90 EUR gekommen ist, die sechs Monate anhielt. Immer wieder probierten sich die Bullen am Widerstand, aber erst in dieser Woche ist es gelungen, einen Tagesschlusskurs oberhalb von 90 EUR zu etablieren. Dieser bullische Ausbruch wurde gestern durch ein neues Hoch bestätigt. Weiterlesen