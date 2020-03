VIRUS: Ratingagentur Moody's stuft Lufthansa in 'Ramsch'-Bereich ab

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Ratingagentur Moody's hat Lufthansa in den sogenannten Ramsch-Bereich abgestuft. Infolge des Schocks durch den Coronavirus werde die Einstufung für das Fremdkapital des Luftfahrtkonzerns von "Baa3" auf "Ba1" gesenkt, teilte die Ratingagentur am Dienstag mit. Das ist das höchste Rating im spekulativen Bereich. Zuvor hatte Moody's dem Konzern das niedrigste Rating im Investmentbereich gegeben.

Die Verbreitung des Coronavirus, ein düsterer Ausblick für die Weltwirtschaft, fallende Ölpreise und der Verfall von Vermögenswerten würden zu einem "Kredit-Schock" in vielen Sektoren führen, hieß es weiter. Der Personenflugverkehr sei davon besonders stark getroffen.

Das Profil von Lufthansa als Kreditgeber sei ohnehin schwach gewesen. Durch die Folgen des Virus sei mit einem deutlichen negativen Cashflow im Jahr 2020, einer niedrigeren Liquidität und einem höheren Verschuldungsgrad zu rechnen./fba/he