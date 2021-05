Vorbörse: Dax wieder in Rekordlaune – Pfingstrally an der Wall Street gibt positive Impulse

DEUTSCHLAND: – DAX KÖNNTE BESTMARKE AUFSTELLEN – Angespornt von der robusten Wall Street könnte sich der Dax mit einem Rekord aus dem verlängerten Pfingstwochenende zurückmelden. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Dienstag etwa zwei Stunden vor Handelsbeginn auf 15 560 Punkte und damit rund 0,8 Prozent höher als am vergangenen Freitag. Seinen aktuellen Höchststand hatte er vor einer Woche bei 15 538 Punkten erreicht. Aussagen wichtiger Akteure der US-Notenbank hätten die Inflationssorgen der Anleger gedämpft, hieß es bei den Marktstrategen der Credit Suisse.

USA: – GEWINNE – Der US-Aktienmarkt hat am Montag im Plus geschlossen. Besonders deutlich fielen die Aufschläge bei Technologiewerten aus. Der Dow Jones Industrial legte um 0,54 Prozent auf 34 393,98 Punkte zu. Der marktbreite S&P 500gewann 0,99 Prozent auf 4197,05 Punkte. Der Nasdaq 100 als Auswahlindex der gleichnamigen Technologiebörse sprang sogar um 1,72 Prozent auf 13 641,75 Zähler.

ASIEN: – GEWINNE – Die Börsen Asiens haben am Dienstag teils deutlich zugelegt. In Tokio stieg der Leitindex Nikkei 225 zuletzt um 0,45 Prozent zu. Der CSI-300-Index mit den 300 größten Unternehmen an Chinas Festlandsbörsen gewann mehr als zwei Prozent und in Hongkong ging es für den Hang-Seng-Index um mehr als ein Prozent nach oben.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

DEVISEN:

Der Euro hat am Dienstagmorgen leicht zugelegt. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,2230 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,2212 Dollar festgesetzt.

Am Dienstag rückt die Unternehmensstimmung in Deutschland in den Mittelpunt. In München veröffentlicht das Ifo-Institut sein monatliches Geschäftsklima. Der Indikator gilt als richtungsweisend für die Entwicklung der Wirtschaft. Analysten gehen angesichts einer günstigeren Corona-Lage und einer fortschreitenden Impfkampagne von einer Stimmungsaufhellung aus.

ROHÖL:

Die Ölpreise sind am Dienstagmorgen leicht gestiegen. Im frühen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 68,58 US-Dollar. Das waren zwölf Cent mehr als am Montag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg ebenfalls leicht auf 66,10 Dollar.

Die Ölpreise haben zuletzt von der guten Aktienmarktstimmung und dem schwächeren Dollar profitiert. Steigende Aktienkurse heben zumeist auch die Stimmung am Erdölmarkt. Der fallende Dollar macht den in der US-Währung gehandelten Rohstoff für Interessenten außerhalb des Dollarraums günstiger und belebt so die Nachfrage.

Ein großes Thema am Ölmarkt bleiben die laufenden Verhandlungen über das iranische Atomprogramm. Es geht um die Zukunft des Abkommens, das die USA unter der Präsidentschaft Donald Trumps verlassen hatten und Iran anschließend nur noch in Teilen erfüllt hat. Sollte das Abkommen wiederbelebt werden, könnte dies zur Aufhebung von Sanktionen gegen den Iran und einem steigenden Ölangebot aus dem Opec-Land führen.

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

08:10 DEU: MBB, Q1-Zahlen

13:00 SWE: Tele2, Capital Markets Day

15:00 USA: Merck & Co, Hauptversammlung (online)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Intuit, Q3-Zahlen

USA: Agilent Technologies, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: BIP Q1/21 (2. Veröffentlichung)

08:00 DEU: Bauhauptgewerbe (Auftragseingangsindex) 03/21

09:00 AUT: Industrieproduktion 03/21

10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 05/21

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

15:00 BEL: Geschäftsklima 05/21

15:00 USA: FHFA-Index 03/21

16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 04/21

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 05/21

22:30 USA: API-Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

09:00 EUR: Sondergipfel der EU-Staats- und Regierungschefs (zweiter und letzter Tag)

10:00 DEU: Online-Pk Bank Julius Bär: „Finanzmarktausblick 2021“ u.a. mit dem Chefvolkswirt des Instituts, David Kohl

10:00 DEU: Online-Pk der Deutschen Umwelthilfe zu Ergebnissen eines deutschlandweiten Klima-Gebäude-Checks

10:00 DEU: Beginn Online-Konferenz zum Thema Innovation und digitale Transformation mit künstlicher Intelligenz. Das „SAS Global Forum EMEA“ gilt als eine der wichtigsten Konferenzen rund um künstliche Intelligenz (KI) und stellt dieses Jahr erstmals bei einer zusätzlichen Europa-Ausgabe den Einsatz dieser Technologien in den Vordergrund.

10:00 DEU: Online-Pk des Landesverbandes Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen zur Lage auf dem Wohnungsmarkt und Erwartungen an die Politik

11:00 DEU: Wirtschaftsvereinigung Stahl, Online-Veranstaltung Berliner Stahldialog zum Thema: „Wasserstoff für eine klimaneutrale Stahlindustrie“

DEU: Online-Pk zu „Hybride Bedrohungen, Cyberangriffe und Desinformation: Wie sicher ist die Bundestagswahl?“ u.a. mit Georg Thiel, Bundeswahlleiter und Präsident des Statistischen Bundesamts (Destatis) und Arne Schönbohm, Präsident des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)

19:00 DEU: Digitaler Wirtschaftsgipfel mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier und Ministerpräsident und CDU-Spitzenkandidat Reiner Haseloff

USA: Microsoft-Entwicklerkonferenz Build (online)

\°

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

^ Prognose Vorwert

EUROZONE

08.00 Uhr

Deutschland

Bruttoinlandsprodukt (BIP)

Q1

Quartalsvergleich -1,7 -1,7*

Jahresvergleich -3,3 -3,3*

Unbereinigt -3,0 -3,0*

10.00 Uhr

Deutschland

Ifo-Daten

Mai

Geschäftsklima 98,0 96,8

Erwartungen 101,0 99,5

Aktuelle Lage 95,5 94,1

GROSSBRITANNIEN

— keine marktbewegenden Daten erwartet —

USA

15.00 Uhr

FHFA Hauspreisindex, März

Monatsvergleich +1,2 +0,9

Case-Shiller-Hauspreisindex, März

Monatsvergleich +1,30 +1,17

Jahresvergleich +12,50 +11,94

16.00 Uhr

Neubauverkäufe, April

Monatsvergleich -7,0 +20,7

Verbrauchervertrauen

Conference Board, Mai 119,0 121,7

(in Pkt.)

