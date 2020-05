Wochenausblick: Nebenwerte schlagen DAX. Öl und Bilanzdaten im Blick!

In der abgelaufenen Woche zeigten sich an den Aktienmärkten zwiespältige Entwicklungen. Die europäischen Standardwerteindizes entwickelten sich schwach. Der DAX® legte im Vergleich zur Vorwoche nur 0,4 Prozent auf 10.900 Punkte zu. Der EuroStoxx® 50 und zahlreiche andere Blue Chip-Indizes legten gar den Rückwärtsgang ein. Nebenwerte- und spezielle Strategie- und Themenindizes wie der Deutsche Aufsteiger Index, der BANG Index und der Global Hydrogen Index legten in den zurückliegenden Handelstagen derweil kräftig zu.

Stillstand zeigt sich auch am Anleihemarkt. Die Rendite für 10jährige Bundesanleihen stagniert bei Minus 0,55 Prozent und die Rendite vergleichbarer US-Papiere liegt aktuell bei 0,64 Prozent. Auch Edelmetalle bewegten sich im Wochenverlauf kaum von der Stelle. Gold setzte sich oberhalb von 1.700 US-Dollar and Silber oberhalb von 15 US-Dollar pro Feinunze fest. Öl konnte sich im Wochenverlauf vom jüngsten Tief deutlich distanzieren. Das Barrel Brent Crude Oil verbesserte sich dabei auf rund 30 US-Dollar.