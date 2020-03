Zeitung - Lufthansa will in Coronakrise um Staatshilfe bitten

Frankfurt (Reuters) - Die Lufthansa will nach einem Zeitungsbericht wegen der massiven Geschäftseinbußen in der Corona-Krise um staatliche Hilfe bitten.

Dabei gehe es um Liquiditätshilfen, berichtete das "Handelsblatt" am Freitag. Ein Sprecher des Unternehmens habe das bestätigt. Das Unternehmen war für eine Stellungnahme nicht unmittelbar zu erreichen. Lufthansa-Chef Carsten Spohr werde am Freitagabend an einer Runde mit Bundeskanzlerin Angela Merkel teilnehmen, sagte ein Insider. Das berichtete zuvor ebenfalls das "Handelsblatt".