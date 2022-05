DAX® - Ausbruchsversuch - Lethargie zu Ende?

Eigentlich könnten wir an dieser Stelle unsere gestrigen Aussagen zum DAX® nochmals veröffentlichen. Erneut pendelte das Aktienbarometer um die runde 14.000er-Marke. Dabei ging die Schwankungsbreite weiter zurück: Zwischen Tageshoch und -tief lagen nur noch gut 100 Punkte. Da darüber hinaus die Vortagesgrenzen nicht verletzt wurden, entsteht unter dem Strich ein sog. „inside day“. Last but not least, verfügen sieben der letzten acht Tage über kleine Kerzenkörper – im Tagesverlauf kam es also nur zu überschaubaren Veränderungen. Jedes einzelne der beschriebenen Phänomene unterstreicht unseren Eindruck, dass der DAX® vor einem dynamischeren Bewegungsimpuls steht. Folgt dieser heute? Als Signalgeber für die nächste Trendbewegung definieren wir weiter die Kombination aus dem unteren Bollinger Band (akt. bei 13.738 Punkten) sowie den alten Ausbruchsmarken im Langfristbereich bei 13.800/13.500 Punkten. Wichtiger ist aktuell aber die Oberseite, wo die entscheidenden Taktgeber heute attackiert werden dürften. Eine Schlüsselrolle kommt hier der 50-Tages-Linie (akt. bei 14.116 Punkten) bzw. dem seit Anfang Januar bestehenden Abwärtstrend (akt. bei 14.216 Punkten) zu.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

