onvista Mahlzeit: Dax klar über 14.000 - Warren Buffett kauft zwei neue Finanz-Titel und ist bei China-Aktien der Startschuss endlich gefallen?

Der Dax atmet weiter auf. Diesmal scheinen auch die US-Indizes mitzuziehen. Vorbörslich sind Dow & Co bereits kräftig im Plus. Dabei hat sich an der allgemeinen Lage nichts geändert. Daher sollten Anleger auch weiterhin Vorsicht walten lassen, da die Stimmung jederzeit wieder kippen kann.

Das die Stimmung bei chinesischen Aktien kippt und zwar ins positive, dass hoffen viele Anleger schon seit geraumer Zeit, wurden bislang aber immer wieder enttäuscht. Für JPMorgan könnte jetzt allerdings der Startschuss für bessere Zeiten gefallen sein. Für gleich 6 Aktien geht es von "underweight" oder "overweigt" rauf.

Warren Buffett hat bei der Hauptversammlung von Berkshire Hathaway nicht die ganze Katze aus dem Sack gelassen. Das er bei Apple und Chevron aufgestockt hat, dass war bekannt. Das Well Fargo rausgeflogen ist hat ebenfalls schon die Runde gemacht. Jetzt sind aber noch zwei Finanztitel dazugekommen.

onvista Mahlzeit: Schnell auf den Punkt informiert!

Themen der heutigen Sendung: Dax, Weizen, Nutrien, SQM, K+S, Deere, FTSE 100, ETF-FTSE 100, Alibaba, Berkshire Hathaway, Chevron, Twitter, Chegg, 2U, Home Depot, AT&S, Engie, Daimler Trucks, Tops&Flops, Fraport, Ernst Russ, Musterdepot

