Albemarle Corp - Flagge plus S-K-S

„Zurück in der Erfolgsspur“, titelten wir zuletzt in Bezug auf die Albemarle-Aktie (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 17. Mai). Dank des Bruchs des Korrekturtrends seit November vergangenen Jahres (akt. bei 208,00 USD) sowie der Rückeroberung der 38-Wochen-Linie (akt. bei 228,38 USD) gilt diese Einschätzung weiterhin. Vor allem der beschriebene Trendbruch lässt aus charttechnischer Sicht eine klassische Korrekturflagge entstehen. In diesem Zusammenhang sorgt der Spurt über die jüngsten Hochs bei 243,18/244,90 USD für ein zusätzliches Ausrufezeichen, denn damit liegt als zusätzliches Sahnehäubchen eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation vor (siehe Chart). Neben der o. g. Flaggenkonsolidierung lässt also ein zweites Kursmuster auf ein Wiedersehen mit dem bisherigen Rekordhoch von Ende November bei 291,48 USD hoffen. Genau gerechnet versprechen beide Formationen sogar ein hinreichendes Anschlusspotential für einen Vorstoß in „uncharted territory“. Rückenwind erhält die Aktie dabei von der Relativen Stärke nach Levy, die wieder deutlich über dem Schwellenwert von 1 notiert. Zuvor hatte der Trendfolger bereits eine Bodenbildung ausgeprägt.

Albemarle Corp (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Albemarle Corp

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

