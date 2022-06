Zalando - „Hammer“ auf Monatsbasis

Den Monatsultimo nutzen wir regelmäßig zu verschiedenen Aktien-Screenings auf Basis der langfristigen Monatsbetrachtung. Aktuell wurde dadurch die Zalando-Aktie an die Oberfläche gespült – und zwar aus mehreren Gründen: Zunächst konnte sich der Titel deutlich von seinem Monatstief bei 29,91 EUR lösen. In der Konsequenz entsteht ein Candlestickumkehrmuster in Form eines sog. „Hammers“. Das interessante an dieser Trendwendeformation ist, dass sie vollständig unterhalb des unteren Bollinger Bandes (akt. bei 41,31 EUR) ausgeprägt wurde (siehe Chart). Eine Kerze komplett außerhalb der Begrenzungen dieses Volatilitätsindikators ist oftmals ein Indiz für eine kurzfristige Übertreibung. In die gleiche Kerbe schlagen der dynamische Kursverfall der letzten 10 Monate sowie die sechs roten Monatskerzen seit November vergangenen Jahres in Serie. Auf der Indikatorenseite „versucht“ die Relative Stärke (Levy) auf historisch niedrigem Niveau derzeit eine Stabilisierung. In dieser Gemengelage sollte ein Anstieg über das jüngste Monatshoch bei 29,91 EUR – verbunden mit der „bullishen“ Auflösung des o. g. „Hammers“ – den Startschuss für eine technische Aufwärtsreaktion in Richtung der horizontalen Barrieren bei rund 50 EUR liefern.

Zalando (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Zalando

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

