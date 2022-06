​@Blocktrainer vs @Bitcoin2Go: Ist der Bitcoin allein das perfekte Krypto-Investment? 💯

► Darum geht's im Video: Wenn der Vortragsraum auf der Invest aus allen Nähten platzt, dann treffen der @Blocktrainer Roman Reher und Mirco Recksiek alias @Bitcoin2Go aufeinander! Im Mittelpunkt der ultimativen Diskussionsrunde steht die Frage: Reicht der #Bitcoin allein schon für ein optimales #Krypto-Portfolio aus? Oder mischt man diesem besser noch andere Coins oder gar #Aktien, ETFs & Co. hinzu?



00:00 ► Bitcoin: Investieren vs sparen

09:26 ► Altcoins zusätzlich ins Depot?

16:34 ► Bitcoin auf dem Weg zum Mainstream?

23:09 ► Was sind Layer-1 & Layer-2 Blockchains?

28:45 ► BTC Regulierung: Fluch oder Segen?

42:27 ► "Krieg der Währungen" zwischen Fiat & Bitcoin

48:58 ► Sind wir schon im Krypto-Winter?

55:33 ► Eure Fragen an Roman & Mirco



