Vorbörse: Dax bleibt auf Stabilisierungskurs - Märkte in Asien deutlich im Plus

DEUTSCHLAND: - LEICHT IM PLUS - Die Stabilisierung im Dax dürfte am Dienstag zunächst weiter gehen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex etwa zweieinhalb Stunden vor Handelsbeginn 0,4 Prozent höher auf 13 322 Punkte. Am Ende der vergangenen Woche hatte der Dax die Marke von 13 000 Punkten nur knapp gehalten, nachdem er von seinem Monatshoch bei 14 709 Punkten über zehn Prozent verloren hatte. Hauptthema bleibt die immense Inflation und das Gegensteuern der Notenbanken mit Zinserhöhungen. An der Wall Street wurde tags zuvor feiertagesbedingt nicht gehandelt, und entsprechend ruhig sei der Handel in Asien, erklärte der Marktanalyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda. Mit tendenziell steigenden Kursen habe man sich aber dem positiven Trend in Europa sowie der elektronisch gehandelten US-Futures angeschlossen.

USA: - FEIERTAG - Die US-Aktienbörsen waren am Montag wegen eines Feiertags geschlossen.

ASIEN: - IM PLUS - In Asien ist es am Dienstag an den wichtigsten Aktienmärkten nach oben gegangen und das zum Teil deutlich. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte kurz vor Handelsende fast zweieinhalb Prozent auf 26 396 Punkte zu. Auch in Hongkong zogen die Kurse deutlich an. Hier stand der Hang-Seng-Index im späten Handel rund eineinhalb Prozent im Plus. Nicht ganz so hoch fielen die Kursgewinne in China aus. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen des chinesischen Festlands stieg zuletzt 0,4 Prozent.

DAX 13265,60 1,06%

XDAX 13274,14 0,85%

EuroSTOXX 50 3469,83 0,91%

Stoxx50 3399,09 1,11%

DJIA 29888,78 -0,13% (Freitag)

S&P 500 3674,84 0,22% (Freitag)

NASDAQ 100 11265,99 1,24% (Freitag)

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 143,37 -0,06%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0527 0,16%

USD/Yen 135,06 -0,03%

Euro/Yen 142,17 0,12%

Der Euro hat am Dienstag stabil über der Marke von 1,05 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0520 Dollar und damit geringfügig mehr als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,0517 Dollar festgelegt. Am Dienstag stehen an den Finanzmärkten nur wenige Konjunkturdaten an, die für größere Kursbewegung sorgen könnten. In der Eurozone veröffentlicht die EZB einige Zahlen vom Außenhandel. In den USA werden Daten vom zuletzt schwächelnden Immobilienmarkt erwartet. Aus den Notenbanken äußern sich einige hochrangige Vertreter.

ROHÖL:

Brent 115,25 +1,12 USD

WTI 111,52 +1,96 USD

Die Ölpreise sind am Dienstag im frühen Handel gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 115,26 US-Dollar. Das waren 1,13 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,96 Dollar auf 111,52 Dollar. Für etwas Zuversicht am Ölmarkt hatten zuletzt Bemerkungen von US-Präsident Joe Biden gesorgt, der eine Rezession in den USA für nicht unabwendbar hält. Konjunktursorgen löst vor allem der entschlossene Kampf der US-Notenbank Fed gegen die hohe Inflation aus, den sie mit deutlichen Zinsanhebungen führt. Sollte die US-Konjunktur dadurch stark gebremst werden, hätte dies auch Auswirkungen auf den Verbrauch von Rohöl, Benzin und Diesel. Ungeachtet dessen befinden sich die Ölpreise weiterhin auf hohem Niveau. Seit Jahresbeginn sind die Preise um knapp 50 Prozent gestiegen. Hauptgründe sind der Krieg Russlands gegen die Ukraine und die Reaktion des Westens in Form scharfer Sanktionen. Russland ist einer der größten Ölproduzenten der Welt.

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

- CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR VONOVIA AUF 70,60 (73,50) EUR - 'BUY'

- CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR RWE AUF 44,50 (40,50) EUR - 'OUTPERFORM'

- CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR DEUTSCHE BÖRSE AUF 160 (172) EUR - 'NEUTRAL'

- CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR ZALANDO AUF 35 (43) EUR - 'OUTPERFORM'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR FLATEXDEGIRO AUF 20 (32) EUR - 'BUY'

- JPMORGAN SENKT ABOUT YOU AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 22 (29) EUR

- ODDO BHF SENKT ZIEL FÜR HUGO BOSS AUF 67 (69) EUR - 'OUTPERFORM'

- ODDO BHF SENKT ZIEL FÜR PUMA SE AUF 96 (109) EUR - 'OUTPERFORM'

- ODDO BHF SENKT ZIEL FÜR ZALANDO AUF 34 (75) EUR - 'OUTPERFORM'

- WDH/ODDO BHF SENKT ADIDAS AUF 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - ZIEL 204 (252) EUR

- GOLDMAN SENKT SUNPOWER AUF 'SELL' (NEUTRAL) - ZIEL 13 (19) USD

- GOLDMAN SENKT SUNNOVA ENERGY AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 24 (31) USD

- MORGAN STANLEY SENKT ADOBE AUF 'EQUAL-WEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 362 (591) USD

- BERENBERG STARTET MEDICLINIC INTERNATIONAL MIT 'HOLD' - ZIEL 464 PENCE

- BERENBERG STARTET SPIRE HEALTHCARE MIT 'BUY' - ZIEL 300 PENCE

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR GLENCORE AUF 745 (710) PENCE - 'BUY'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR AT&S AUF 80 (78) EUR - 'BUY'

- JPMORGAN SENKT AB FOODS AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 1900 (1940) PENCE

- JPMORGAN SENKT ASOS AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 1500 (2900) PENCE

- JPMORGAN SENKT BOOHOO AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 85 (190) PENCE

- ODDO BHF SENKT ASOS AUF 'UNDERPERFORM' (NEUTRAL) - ZIEL 900 (2100) PENCE

- WDH/DEUTSCHE BANK RESEARCH HEBT PEARSON AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 900 (625) PENCE

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Nordex, Q1-Zahlen

11:00 DEU: Aurelius, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Medios, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Varta, Hauptversammlung (online)

TERMINE KONJUNKTUR

00:01 DEU: Bundesfinanzministerium, Monatsbericht 06/22

07:00 FIN: Arbeitslosenquote 05/22

08:00 CHE: BAZG: Außenhandel/Uhrenexporte 05/22

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 04/22

10:00 POL: Industrieproduktion 05/22

10:30 ITA: Leistungsbilanz 04/22

14:30 USA: CFNA-Index 05/22

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 05/22

SONSTIGE TERMINE

08:45 DEU: Pk des Branchenverbandes Zukunft Gas im Rahmen der Energiemesse «E-world» 2022 zum Thema Wasserstoff

DEU: BDI-Tag der deutschen Industrie, Berlin

+ 08.00 Pressegespräch mit BDI-Präsident Siegfried Russwurm

Redebeiträge:

+ 10.10 CDU-Vorsitzender Friedrich Merz

+ 10.25 und 1055 Foto mit Bundeskanzler Olaf Scholz, der Premierministerin von Litauen und dem BDI-Präsidenten

+ 11.00 BDI-Präsident Russwurm

+ 11.20 Bundeskanzler Olaf Scholz

+ 12.30 Finanzminister Christian Lindner

+ 14.15 Bayerns Ministerpräsident Markus Söder

+ 15.00 Niederländischer Wirtschaftsminister Micky Adriaansen

+ 15.45 Verkehrsminister Volker Wissing

+ 16.35 Wirtschaftsminister Robert Habeck

+ 17.20 VDA-Präsidentin Hildegard Müller

DEU: Handelsblatt-Jahrestagung Nutzfahrzeuge 2022, Düsseldorf

*Michael Fleming, CEO and Co-founder - Torc RoboticsAndrea Fuder, Executive Vice President Volvo Group Trucks Purchasing & Chief Purchasing Officer (CPO) - Volvo Group

*Michael Lohscheller, Präsident - Nikola

*Andreas Marschner, Vice President - Amazon Transportation Services Europe

*Lars Menge, Senior Vice President Product Marketing - Volkswagen Nutzfahrzeuge

*Prof. Dr. Christian Mohrdieck, Chief Knowledge & Commercial Officer (CKCO) und Geschäftsführer - cellcentri

*Karin Radström, Mitglied des Vorstands der Daimler Truck Holding AG

*Volker Ratzmann, Executive Vice President Corporate Public Affairs - Deutsche Post DHL Group

*Christian Sulser, Vorstand Vertrieb und Marketing - Iveco Magirus AG

*Markus Schell, Geschäftsführender Gesellschafter - BPW

*Alexander Vlaskamp, Mitglied des Vorstands, Traton SE - Vorsitzender des Vorstands, MAN

DEU: E-World - Energy & Water, Essen

DEU: Automatica 2022 - Messe für Robotik und Automation

Leitmesse für intelligente Automation und Robotik

+ 14.00 Pk Kuka

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

^ Prognose Vorwert

EUROZONE

10.00 Uhr

Eurozone

EZB-Leistungsbilanz

April (Mrd Euro)

Saisonbereinigt --- -1,6

GROSSBRITANNIEN

--- Keine marktbewegenden Daten erwartet ---

USA

16.00 Uhr

Verkäufe bestehender Häuser, Mai -3,7 -2,4

