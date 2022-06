Rheinmetall - Dreieck aufgelöst: Lieblingssetup erfüllt

Bei einem der relativ stärksten Papiere auf dem deutschen Kurszettel wiesen wir zuletzt auf die Ausprägung eines Dreiecksmusters hin (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 15. Juni). Mit dem Spurt über den kurzfristigen Korrekturtrend (akt. bei 214,00 EUR) hat die Rheinmetall-Aktie die seinerzeit beschriebene Konsolidierungsformation inzwischen aufgelöst (siehe Chart). Damit ist eines unserer Lieblingssetups erfüllt, welches den Faktor „Momentum“ mit charttechnischen Konsolidierungen verknüpft. Während die Relative Stärke (Levy) ein Engagement in Richtung des übergeordneten Trends gewährleistet, signalisiert das abgeschlossene Dreieck, dass der besagte Trend nun wieder Fahrt aufnimmt. Aus der Höhe der trendbestätigenden Formation ergibt sich sogar ein langfristiges Anschlusspotential von rund 50 EUR. Ein neues Allzeithoch oberhalb der Marke von 225 EUR würde in diesem Kontext für ein zusätzliches Ausrufezeichen sorgen. Die aktuelle Ausbruchssituation gibt Anlegerinnen und Anlegern zudem die Gelegenheit, den Stop-Loss nachzuziehen. Um die aktuelle Steilvorlage nicht zu gefährden, gilt es in Zukunft nicht mehr in den o. g. alten Korrekturtrend zurückzufallen.

Rheinmetall (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Rheinmetall

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

