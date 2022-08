GBP/USD: Boden nicht ungenutzt lassen

Im seit Mai 20121 laufenden Abwärtstrend verlor das britische Pfund zum US-Dollar von 1,4259 US-Dollar merklich an Wert und begab sich bis Anfang Mai dieses Jahres auf das Niveau der Horizontalunterstützung um 1,20 USD abwärts. Seither läuft eine volatile Stabilisierungsphase, die nach technischer Auswertung immer mehr eine inversen SKS-Formation gleicht. Eine Aktivierung dieses Konstrukts dürfte aus technischer Sicht die Verluste der letzten Monate ein Stück weit eingrenzen und sich zudem für den Aufbau von kurzfristigen Long-Positionen anbieten.

Nackenlinie beachten

Erst wenn die inverse SKS-Formation durch einen Kurssprung über die dazugehörige Nackenlinie verlaufend um 1,2327 US-Dollar überwunden wird, würde aus technischer Sicht eine Aufwärtsvariante immer wahrscheinlicher werden und könnte in einem ersten Schritt Kursgewinne an 1,2666 US-Dollar hervorbringen. Ein weiteres rechnerisches Ziel läge in diesem Szenario bei 1,2902 US-Dollar, wo die Handelsidee dann auch ihr vorläufiges Ende findet. Der Bereich zwischen 1,20 US-Dollar und der Nackenlinie ist dagegen als neutral zu bewerten, erst ein Kursrutsch unter das Niveau der rechten Schulter würde die beschriebene Formation negieren und könnte Abschläge auf die Jahrestiefs bei 1,1759 US-Dollar hervorbringen.