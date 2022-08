@BlockTrainer : Lightning Network – der Altcoin-Killer? 💀

► Darum geht's im Video: #Bitcoin hat ein Problem! Die Blockchain ist sicher aber langsam und die Transaktionen sind teuer. Altcoins sollten das besser machen. @Blocktrainer Roman Reher erklärt, warum das Lightning Network Potential zum Altcoin-Killer hat und wie es zum Bargeld-Netzwerk für Bitcoin wird. Anonym, günstig, schnell: Im Gespräch mit Richy analysiert der Krypto-Profi die Vor- aber auch Nachteile des Timelocked Off-Chain Payment Channels. Ist Lightning die Zukunft? Ein Muss für alle #Krypto #Broker.



Lightning explodiert – das exponentielle Wachstum der Liquidität innerhalb des Netzwerks kannst Du dir hier anschauen:

https://bitcoinvisuals.com/lightning





Timestamps:

00:00 ► Lightning Network – was ist das?

10:18 ► Wie funktioniert das Lightning Network?

20:17 ► Was ist mit Lightning Network möglich und was nicht?

29:30 ► Wie werde ich Teil des Lightning Networks?

39:00 ► Warum ist das Lightning Network gut für den Bitcoin?



