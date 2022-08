Adobe Systems - Achtung: Triggermarke voraus!

Nach einer Kurshalbierung seit November vergangenen Jahres konnte die Adobe-Aktie zuletzt die 200-Wochen-Linie (akt. bei 412,36 USD) zurückerobern. Diese konstruktive Entwicklung spiegelt sich auch in diversen Indikatoren wider. So hat der MACD auf historisch niedrigem Niveau ein neues Kaufsignal generiert. Nach dem Abschluss einer Bodenbildung notiert die Relative Stärke (Levy) zudem wieder über ihrem Schwellenwert von 1. Mit anderen Worten: Dieser Indikator signalisiert wieder eine Haussephase. In diesem Kontext befindet sich der Technologietitel an einem ganz neuralgischen Punkt. Als solchen definieren wir einen Spurt über den Widerstandsbereich aus dem Abwärtstrend seit November (akt. bei 446,77 USD) und der Glättung der letzten 38 Wochen (akt. bei 454,05 USD; siehe Chart). Gelingt der diskutierte Befreiungsschlag, rückt als nächstes das alte 2020er-Hoch bei 536,88 USD wieder in den Fokus. Von dieser Barriere ist es kaum mehr als ein Wimpernschlag bis zum Tief vom Oktober 2021 (552,14 USD), welches die Nackenlinie eines klassischen Doppeltops definiert. Im Ausbruchsfall ist dagegen die o. g. Langfristglättung als Absicherung prädestiniert.

Adobe Systems (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Adobe Systems

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

