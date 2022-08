DAX weiter im Abwärtstrend, AMC nach Split, Bed Bath and Beyond Ermittlungen, Oc

Der DAX setzt den Abwärtstrend der Vorwoche fort, den er am Mittwoch begonnen hat. Im Tief standen wir bisher bei 13.270 Punkten und haben damit erneut einen Abschlag von 2 Prozent zu verarbeiten.

Über die Gründe und das Marktumfeld sprechen wir mit unserem Händler Daniel und verweisen dabei auf den Anstieg der Volatilität, was Investoren meist nicht gut gefällt.

Erster Wert in der Aktienanalyse ist AMC Entertainment. Der Kinobetreiber aus den USA platziert 517 Millionen Vorzugsaktien und hat damit optisch einen Kursabschlug zu verzeichnen. Wie muss man dies jedoch real rechnen?

Bei Bed Bath and Beyond wird es "haarig" denn Ermittlungen finden statt. Die Aktie brach bereits am Freitag um 40 Prozent ein. Was steckt dahinter?

Occidental Petrolium ist der neue Liebling von Warren Buffett. Er möchte das Unternehmen übernehmen. Wie gestaltet sich dies und wie schlug sich die Aktie im Branchenvergleich? Darauf gehen wir mit vielen Daten hier ausführlich ein.

Mit Blick auf weitere Quartalszahlen und die Termine des Tages haben Sie einen umfassenden Blick auf den letzten Handelstag dieser Woche.

