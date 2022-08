onvista Mahlzeit: Rezessionsangst ist zurück - Deere, Tesla, Telekom und wird Warren Buffett Occidential ganz übernehmen?

Der Dax startet alles andere als fröhlich in die neue Woche. Nachdem sich zwei US-Notenbänker Freitag zum Thema Zinserhöhungen geäußert haben, ist die Stimmung an der Märkten doch sehr schnell wieder umgeschlagen. Das die Fed beim Tempo auf die Bremse tritt lassen diese beiden Aussagen nicht vermuten. Somit ist den Anlegern auch wieder schlagartige bewusst geworden, dass sich an der allgemeinen Lage an den Märkten nicht viel geändert hat.

Erst am Wochenende wird es wohl neue Aussagen zum Kurs der Fed geben. Da steht das Notenbänker-Treffen in Jackson Hole auf dem Programm. Der Devisenmarkt hat jedenfalls heute schon auf die Aussagen reagiert und der Euro ist mal wieder im Bereich der Parität zum Dollar. Der Markt spielt damit wohl eher einen weiteren großen Zinsschritt der Fed.

Werbung

Fresenius lässt heute alte Zeiten aufleben. In besonders stürmischen Zeiten griffen die Anleger besonders gerne auf die Aktie der Medizinkonzerns zurück. Nachdem Corona doch einige Probleme verursacht hatte und es bei der Tochter FMC nicht mehr so rund läuft, sind diese Zeiten aber schon etwas länger her. Heute allerdings kann sich die Aktie gegen den schwachen Trend stemmen. Der Dax-Konzern tauscht seinen Chef aus. Die Anleger sind erfreut über diesen Schritt.

Tesla hebt die Preise erneut an, Dortmund muss nicht nur auf dem Platz leiden und Telekom-Chef Höttges hat sich eine großartiges Ziel gesetzt.

onvista Mahlzeit: Schnellt auf den Punkt informiert!

Die Themen der heutigen Sendung: Dax, Euro, Foot Locker, Occidential, Tesla, Fresenius, Telekom, Tops&Flops, BVB, Musterdepot, Sofi, Uipath, Atlas Air & Gewinnspiel + Zuschauerfragen.