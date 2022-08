Markt Update: Dax unter von 13.000 - SAP holt Finanzvorstand von Airbus - BMW startet mit Wasserstoff-Auto - IBU-tec mit gutem ersten Halbjahr

Dem "Turn-Around Tuesday" wurde zwar durch die Wall Street deutlich Schwung genommen, aber immerhin konnte der Dax sich im Gegensatz zu Dow & Co im Plus behaupten. Das erneute Minus der US-Indizes macht dem deutschen Leitindex heute weiterhin das Leben schwer. Nach einem positiven Start in den Handelstag ist er mittlerweile ins Minus gedreht und liegt wieder unter der Marke von 13.000 Punkten.

Da sich die aktuellen Probleme nicht aufgelöst haben und bereits in der nächsten Woche die EZB mit einer Zinserhöhung an der Reihe ist, dürfte sich der Dax im besten Seitwärts bewegen. Ein Schnäppchenjagd kann zwar hier und dort mitunter angebracht sein, trotzdem sollten Anleger ihre Schäfchen größtenteils im trockenen halten. Eine kleine schlechte Nachricht dürfte schon ausreichen, um den Dax wieder tiefer zu drücken.

BMW legt mit Wasserstoff-Auto los

Am deutschen Aktienmarkt rückt die BMW-Aktie in den Fokus. Vorstandschef Oliver Zipse will zusammen mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder heute in Garching die Produktion des Brennstoffzellen-Systems für den BMW iX5 Hydrogen starten. Mit der Kleinserie will der Autobauer Erfahrung sammeln und sich so die Möglichkeit offen halten, in Asien solche Autos bald auch in höheren Stückzahlen zu verkaufen.

SAP hat Nachfolger für Finanzchef gefunden

Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus muss sich einen neuen Finanzchef suchen. Dominik Asam werde das Unternehmen Anfang März nächsten Jahres verlassen und in der gleichen Rolle zu SAP zu wechseln, teilte Airbus am Mittwoch in Toulouse mit. Der Softwarekonzern hatte im März bekannt gegeben, dass Finanzchef Luka Mucic das Unternehmen zum 31. März 2023 verlassen wird.

Airbus-Chef Guillaume Faury dankte Asam für seine Arbeit, vor allem in den unsicheren Pandemie-Zeiten. Der Konzern werde nun die Nachfolge vorbereiten. Der heute 53-jährige Asam wurde im April 2019 Finanzchef des Dax -Konzerns und soll seine Aufgaben auch noch bis zu seinem Ausscheiden erfüllen.

IBU-tec mit gutem ersten Halbjahr

Die Umsatzerlöse stiegen im ersten Halbjahr 2022 um über 40 Prozent auf 29,5 Millionen Euro, nach 20,0 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2021. Das operative EBITDA erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 131 Prozent auf 3,7 Millionen Euro (H1-2021: 1,6 Mio. Euro; bereinigt um Versicherungserstattungen und Kosten der Kapitalerhöhung). Zugleich verbesserte sich die EBTIDA-Marge von 8,0 Prozent im ersten Halbjahr 2021 auf 12,6 Prozent im Berichtszeitraum.

Angesichts des starken Halbjahresergebnisses bestätigt der IBU-tec-Vorstand die Prognose für das Gesamtjahr 2022 mit einem geplanten Umsatz von 55-57 Millionen Euro, sofern sich die politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht signifikant verschlechtern. Für das Geschäftsjahr 2025 plant IBU-tec weiterhin mit Umsätzen von mindestens 102 bis über 130 Millionen Euro.

Elon Mus legt bei Twitter nach

Elon Musk legt mit neuen Argumenten beim Versuch nach, seine rund 44 Milliarden Dollar (43,9 Mrd Euro) teure Übernahme des Online-Dienstes Twitter abzublasen. Dabei bringt der Tesla -Chef die jüngst bekanntgewordenen Anschuldigungen eines Whistleblowers ins Spiel, der Twitter unter anderem mangelnden Schutz von Nutzerdaten und andere Sicherheitsschwächen vorwirft. Aufgrund dieser "ungeheuerlichen" Mängel sei Musks Kaufangebot für Twitter als ungültig einzustufen, schrieben seine Anwälte in einem am Dienstag per Börsenmitteilung veröffentlichten Brief an das Unternehmen.

Mit Material von dpa-AFX