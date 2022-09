DAX® - Abwärtsgap gleich wieder im Mittelpunkt

Das vorgestern ausgeprägte „bearish engulfing“ forderte gestern seinen Tribut. Anschlussverkäufe sorgten beim DAX® für ein weiteres Abwärtsgap (12.815 zu 12.743 Punkte) sowie für ein erneutes Bewegungstief unterhalb der Marke von 12.758 Punkten. Über diese neuen Belastungsfaktoren hinaus, haben die deutschen Standardwerte übergeordnet weiterhin mit der im August vervollständigten Bärenflagge zu kämpfen. In den letzten Tagen hatten wir zudem saisonalen und zyklischen Einflussfaktoren breiten Raum eingeräumt. Die Besonderheit in diesem Jahr ist, dass nicht nur der schwierige Börsenmonat „September“ begonnen hat, sondern dass derzeit auch der Dekaden- und der US-Wahlzyklus zur Vorsicht mahnen. In diesem Umfeld müssen Anleger eine Belastungsprobe der Tiefs bei 12.400 einkalkulieren. Auf diesem Level fand der DAX® im März und Juli jeweils Unterstützung. Ganz so schlimm dürfte es heute Morgen allerdings nicht kommen. Vielmehr sorgt das „reversal“ der US-Standardwerte vermutlich für eine Gegenbewegung. Um aber der intakten Abwärtstendenz seit Mitte August Einhalt zu gebieten, müsste der DAX® das jüngste Abwärtsgap schließen.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

