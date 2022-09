Markt Update: Dax erholt sich – Gute Nachrichten bei Bayer – Der Wind weht gut für Nordex – RWE und EON: Hoffnung auf Laufzeitverlängerung ihrer KKW

Endlich mal wieder gute Nachrichten: Der freie Fall des Dax ist (vorerst) gestoppt. Im frühen Handel steht der deutsche Leitindex mit knapp einem Prozent im Plus und liegt derzeit stabil über 12.700 Punkten. Bereits im vorbörslichen Handel legte der Dax um 0,7 Prozent zu. Damit wird der Abstand zum Jahrestief von 12.391 Punkten wieder etwas größer. Derzeit verzeichnen nur die Aktien von Henkel ein Minus.

Im heutigen Blick der Anleger steht der US-Arbeitsmarktbericht für den Monat August. Fällt dieser gut aus, dürfte sich die Fed in ihrer Zinspolitik bestätigt sehen. Sollte der Arbeitsmarkt in einer guten Verfassung sein, so hat die Notenbank mehr Spielraum, um die Zinsen im Kampf gegen die steigende Inflation zu erhöhen. Die Märkte weltweit stehen aber seit Monaten wegen des straffen geldpolitischen Kurses unter Druck. Laut Marktbeobachtern dürfte nach dem jüngsten Rutsch des Dax um etwa 1000 Punkte aber einiges in den Kursen eingepreist sein.

Bayer und Glyphosat: Diesmal aber gute Nachrichten

Endlich mal gute Nachrichten für Bayer in der Causa Glyphosat: Mittlerweile hat der Dax-Konzern die fünfte Klage in Folge gewonnen. Damit haben die Gerichte Bayer recht gegeben, das die Auffassung vertritt, Glyphosat sei nicht krebserregend.

Eine Jury aus Missouri hat im Streit um das Produkt Roundup in einer Haftungsklage ein positives Urteil gefällt. "Die Ergebnisse der Jury entsprechen auch den Untersuchungen der zuständigen Regulierungsbehörden sowie vierzig Jahren wissenschaftlicher Forschung, die immer wieder festgestellt haben, dass Roundup sicher verwendet werden kann und nicht krebserregend ist", hieß es in einer Stellungnahme des Bayer-Konzerns. "Wir stehen weiterhin vollständig hinter der Sicherheit von Roundup und werden sowohl diese als auch das Verhalten des Unternehmens weiter vor Gericht verteidigen", so Bayer weiter.

RWE und EON: Verlängerung der Kernkraftwerke?

Die beiden Versorger RWE und EON dürften heute auch im Mittelpunkt stehen. Der Grund ist ein Stresstest für die sichere Stromversorgung Deutschlands. Es wird über eine Verlängerung der Laufzeiten der letzten beiden Kernkraftwerke dieser beiden Versorger diskutiert, wie Handelsblatt berichtet. Bisher sollten sie Ende des laufenden Jahres abgeschaltet werden.

Eine Laufzeitverlängerung ist umstritten. Wirtschaftsminister Habeck hat eine Verlängerung bisher immer ausgeschlossen, laut einem Bericht des Spiegels gebe es allerdings Vorarbeiten im Ministerium, um die drei verbliebenden Kernkraftwerke länger laufen zu lassen.

Der Wind weht günstig für Nordex

Gut sieht es derzeit für den Hersteller von Windrädern Nordex aus, deren Aktien mit knapp vier Prozent im Plus liegen. Der Grund: Nachdem Nordex im Juni dieses Jahres wegen nicht fristgerechter Veröffentlichung der Quartalszahlen aus dem SDax geflogen war, werden sie in diesem Monat wahrscheinlich wieder zurückkommen.

Nordex profitierte auch von einer positiven Analysten-Empfehlung der Citigroup, die die Aktien zum Kauf empfahl und den neuen Kurs auf 12 Euro anhob. Das wäre eine Steigerung von 26,3 Prozent zum gegenwärtigen Kurs.

Henkel einziger Verlierer im Dax

Henkel ist die einzige Aktie im Dax, die im frühen Handel Verluste verzeichnet. Goldman Sachs senkte die Daumen auf „Sell“. Der Analyst Olivier Nicolai von der Investmentbank senkte das Kursziel von 67 Euro auf 62 Euro und begründete dies mit einem schlechten Ausblick auf die Klebstoffsparte.

(mit Material von dpa-AFX)