Vorbörse: Dax wird wohl die 13.000-Punkte-Marke knacken – Wie entscheidet heute die EZB?

Vor der Leitzinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) am frühen Donnerstagnachmittag könnte der Dax die runde Marke von 13 000 Punkten zurückerobern. Der X-Dax als Indikator für den Leitindex signalisierte knapp eine Stunde vor dem Xetra-Start ein Plus von 0,67 Prozent auf 13 003 Punkte.

Damit setzt sich der Dax weiter von seinem Zwischentief aus der Vorwoche bei 12 603 Punkten ab. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird am vorletzten Handelstag der Woche 0,6 Prozent höher erwartet.

Unterstützung kommt von den wichtigsten US-Indizes, die am Mittwoch von Anfang an Stärke gezeigt und dem Dax damit bereits am Nachmittag aus der Verlustzone geholfen hatten. Für Erleichterung sorgte, dass der jüngste Renditeanstieg am Anleihenmarkt eine Pause einlegte. Auch die asiatischen Handelsplätze meldeten am Donnerstag überwiegend Gewinne, vor allem in Japan ging es deutlich bergauf.

Wie entscheidet heute die EZB?

Von der EZB erwartet eine Mehrheit der Ökonomen am Donnerstag eine Zinsanhebung um 0,75 Prozentpunkte. Bei diesem Zinsschritt blieben die Auswirkungen auf die Börsen wohl begrenzt, die Marktteilnehmer hätten genug Zeit gehabt, sich darauf vorzubereiten, schrieb der Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

Experten verweisen auf die extrem hohe Inflation, die die Währungshüter nun zum Handeln zwinge. Im August war in der Eurozone die Jahresinflationsrate auf 9,1 Prozent geklettert und damit so hoch wie noch nie seit Einführung des Euro.

Einzelwerte im Überblick

Beim Blick auf die Einzelwerte am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich am frühen Donnerstag zunächst wenig Bewegung ab. ProSiebenSat.1 verloren auf Tradegate vorbörslich 1,7 Prozent zum Xetra-Schluss. Die US-Bank Morgan Stanley stufte die Titel des Medienkonzerns auf "Underweight" ab.

Erneut einen Blick wert sein könnten die Aktien des Industriekonzerns Thyssenkrupp . Zur Wochenmitte hatte sie kurz vor dem Handelsende von einem Bericht des Fachportals "Dealreporter" profitiert, demzufolge die zuletzt auf Eis gelegten Pläne für einen Börsengang der Wasserstofftochter Nucera bald wieder aufleben könnten. Die Thyssenkrupp-Papiere hatte daraufhin um mehr als 5 Prozent zugelegt.

Wall Street: Anleger wieder mutiger, Dow und S&P 500 eindeutig im Plus

USA: - GEWINNE - Die Anleger am US-Aktienmarkt haben am Mittwoch wieder etwas Mut gefasst. Für Erleichterung sorgte, dass der jüngste Renditeanstieg am Anleihenmarkt eine Pause einlegte. Die wieder deutlich gesunkenen Ölpreise ließen die zuletzt dominanten Inflationssorgen in den Hintergrund rücken. Insofern schlossen die wichtigsten Indizes klar im Plus, wobei vor allem die Technologiewerte anzogen. Die stark wachstumsorientierten Tech-Unternehmen gelten als besonders zinssensibel, weil mit höheren Zinsen tendenziell die Finanzierungskosten steigen und die Bewertungen sinken. Der Leitindex Dow Jones Industrial kletterte um 1,40 Prozent auf 31 581,28 Punkte nach oben. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,83 Prozent auf 3979,87 Punkte aufwärts. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 2,07 Prozent auf 12 259,39 Zähler.

Asien: Überwiegend Gewinne, Verluste in China

In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte außerhalb Chinas am Donnerstag zugelegt. Rückenwind lieferten die US-Börsen. Tokio stieg der japanische Leitindex Nikkei 225 kurz vor dem Handelsende um gut zwei Prozent. Kursgewinne gab es auch in Südkorea, Indien und Australien. In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong sank der Hang-Seng-Index hingegen im späten Handel um 0,3 Prozent. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen des chinesischen Festlands büßte 0,1 Prozent ein.

Renten

Bund-Future 145,51 +0,12%

Devisen: Euro vor EZB-Zinsentscheid bei Dollar-Parität

Der Euro hat am Donnerstag vor der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) knapp unter der Parität zum US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 0,9995 Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend. Die EZB hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag noch etwas tiefer auf 0,9885 Dollar festgesetzt.

Der Donnerstag steht klar im Zeichen der Geldpolitik. Am Nachmittag trifft die EZB ihren Zinsentscheid. Dass die Leitzinsen weiter steigen, ist angesichts der sehr hohen Inflation so gut wie sicher. Allerdings ist nicht klar, in welchem Ausmaß die Zinspolitik gestrafft wird. Analysten rechnen mehrheitlich mit einem großen Schritt um 0,75 Prozentpunkte. Allerdings gibt es auch einige Experten, die mit einem etwas kleineren Schritt um 0,5 Punkte rechnen. An den Finanzmärkten setzen die Investoren eher auf einen größeren Schritt.

Ölpreise erholen sich etwas nach Verlustserie

Die Ölpreise haben sich am Donnerstag etwas von ihren deutlichen Abschlägen in der laufenden Woche erholt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 88,69 US-Dollar. Das waren 69 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 68 Cent auf 82,62 Dollar.

Am Mittwoch waren die Erdölpreise auf mehrmonatige Tiefstände gefallen. Ein Fass Brent kostete so wenig wie zuletzt im Februar, für ein Barrel WTI musste so wenig gezahlt werden wie seit Januar nicht. Hintergrund der Entwicklung sind zunehmende Konjunkturängste, ausgelöst durch den Ukraine-Krieg, den strikten Kampf vieler Zentralbanken gegen die hohe Inflation und die scharfe Corona-Politik Chinas. Im längeren Vergleich bewegen sich die Rohölpreise jedoch auf hohem Niveau.

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR ALLIANZ SE AUF 214 (211) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR MISTER SPEX AUF 15 (22) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR TELEFONICA DEUTSCHLAND AUF 2 (2,10) EUR - 'SELL'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR ZALANDO AUF 26 (36) EUR - 'HOLD'

- BERENBERG STARTET KRONES MIT 'HOLD' - ZIEL 90 EUR

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR BEFESA AUF 44 (47) EUR - 'NEUTRAL'

- MORGAN STANLEY SENKT PROSIEBENSAT.1 AUF 'UNDERWEIGHT' (EQUAL-W.) - ZIEL 7(8)EUR

- GOLDMAN HEBT FIRST SOLAR AUF 'BUY' (SELL) - ZIEL 172 (60) USD

- GOLDMAN HEBT MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES AUF 'BUY' (SELL) - ZIEL 27 (9) USD

- GOLDMAN SENKT SHOALS TECHNOLOGIES AUF 'SELL' (BUY) - ZIEL 21 (23) USD

- GOLDMAN SENKT CANADIAN SOLAR AUF 'SELL' (NEUTRAL) - ZIEL 38 (43) USD

- BARCLAYS HEBT OCADO AUF 'EQUAL WEIGHT' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 775 (1500) PENCE

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR AXA AUF 31,50 (29) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR ZURICH AUF 525 (500) CHF - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR GENERALI AUF 17 (18) EUR - 'UNDERWEIGHT'

- BERENBERG HEBT ALLIED IRISH BANKS AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 3,20 (2,65) EUR

- BERENBERG HEBT COLOPLAST AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 1030 (1000) DKK

- BERENBERG STARTET TREATT MIT 'BUY' - ZIEL 680 PENCE

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR ALSTOM AUF 20 (19) EUR - 'NEUTRAL'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR SCHNEIDER ELECTRIC AUF 122 (119) EUR - 'SELL'

- GOLDMAN SENKT ATOS AUF 'SELL' (NEUTRAL) - ZIEL 8 (23) EUR

- HSBC HEBT EPIROC AUF 'BUY'

- HSBC SENKT AVEVA GROUP AUF 'HOLD' (BUY)

- JEFFERIES HEBT ROCHE AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 375 (355) CHF

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR LVMH AUF 740 (700) EUR - 'BUY'

- JEFFERIES SENKT AJ BELL AUF 'UNDERPERFORM' (HOLD) - ZIEL 220 (240) PENCE

- JEFFERIES SENKT ASOS AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 775 (2440) PENCE

- JEFFERIES SENKT GSK AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 1475 (2100) PENCE

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR SANOFI AUF 110 (135) EUR - 'BUY'

- JPMORGAN SETZT TOTALENERGIES VOR KAPITALMARKTTAG AUF 'POSITIVE CATALYST WATCH'

- MORGAN STANLEY SENKT ITV AUF 'UNDERWEIGHT' (EQUAL-WEIGHT) - ZIEL 55 (65) PENCE

- MORGAN STANLEY SENKT POLYPEPTIDE AUF 'EQUAL-WEIGHT' (OVERWEIGHT)

- MORGAN STANLEY STARTET A2A SPA MIT 'EQUAL-WEIGHT' - ZIEL 1,35 EUR

- RBC SENKT SIEGFRIED HOLDING AUF 'SECTOR PERFORM' (OP) - ZIEL 860 (840) CHF

- RBC SENKT ZIEL FÜR H&M AUF 125 (145) SEK - 'OUTPERFORM'

- RBC SENKT ZIEL FÜR INDITEX AUF 28 (29) EUR - 'OUTPERFORM'

- SOCGEN SENKT ZIEL FÜR ROLLS-ROYCE AUF 80 (92) PENCE - 'HOLD'

Termine Unternehmen

USA: Moderna, Research and Development Day

Termine Konjunktur

01:50 JPN: BIP Q2/22 (2. Veröffentlichung)

01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 07/22

07:45 CHE: Arbeitslosenquote 08/22

08:00 DEU: Arbeitskostenindex Q2/22

08:45 FRA: Handelsbilanz 07/22

13:00 DEU: IWH gibt Konjunkturprognose zum Herbst 2022 bekannt

14:15 EUR: EZB Zinsentscheid (14.45 Pk)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:10 USA: Rede von Fed-Chef Jerome Powell

17:00 USA: EIA Ölbericht (Woche)

21:00 USA: Konsumentenkredite 07/22

Sonstige Termine

DEU: Bundestag - Fortsetzung der Haushaltswoche

+ 09.00 Etat Wirtschaft und Klimaschutz

+ 10.45 Etat Gesundheit

+ 12.30 Infektionsschutzgesetz/Corona-Regeln für den Herbst (siehe Planungseintrag «Weitere Entwicklung in der Corona-Pandemie - Bundestag berät Corona-Regeln für den Herbst»)

+ 14.10 Etat Finanzen

+ 14.55 Etat Justiz

+ 16.40 Etat Arbeit und Soziales

+ 17.25 Etat Landwirtschaft

+ 19.10 Etat Bildung

09:00 DEU: Fortsetzung "Handelsblatt"-Bankentagung, als Redner werden u.a. erwartet: Bundesfinanzminister Christian Lindner (9.05 Uhr), Commerzbank-Chef Manfred Knof (9.30 Uhr), DZ-Bank-Co-Chef Riese (10.30 Uhr), JPMorgan-Manager Behr (10.50 Uhr). DSGV-Präsident Schleweis (13.00 Uhr). (Präsenz und digital)

DEU: Energie Forum 2022 "Der Weg zur CO2-neutralen (Energie-) Wirtschaft"

Schirmherr ist Prof. Dr. Gerald Linke, Vorstandsvorsitzender - Ressort Energie des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW). Das Forum will die Impulse des Energieforums 2019 aufgreifen und vertiefen. Lingen

10:00 DEU: Konferenz zum Ukraine-Krieg auf der US-Airbase Ramstein mit Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD)

+ 10.00 Eröffnung durch US-Verteidigungsminister Lloyd Austin

+ 12.15 Statement von Ministerin Lambrecht und ihrer niederländischen Amtskollegin Kajsa Ollongren erwartet

+ 15.45 Abschlusspressekonferenz angekündigt

10:00 DEU: 4. Ostdeutscher Unternehmertag u.a. mit Brandenburgs Ministerpräsidenten Dietmar Woidke (SPD) und dem Ostbeauftragten der Bundesregierung, Carsten Schneider, Potsdam, Thema: Fachkräftemangel trotz Digitalisierung und Corona-Pandemie

11:00 DEU: Bundesvereinigung Bauwirtschaft, Pk zur Lage der Branche, Erwartungen für das restliche Jahr und Forderungen an die Politik, Berlin

11:30 DEU: Mündliche Verhandlung der Klage des Solarworld-Insolvenzverwalters gegen ehemalige Vorstandsmitglieder, Bonn

15:50 DEU: Außerordentliche Klausurtagung des saarländischen Ministerrats mit Bundeskanzler Olaf Scholz und Anke Rehlinger (beide SPD) u.a. zu den aktuellen Herausforderungen durch die Energiekrise und der Strukturwandels im Saarland

+ 15.50 Pressestatement Scholz

17:00 LUX: Europäischer Rechnungshof veröffentlicht Bericht über den Prüfungsprozess für die nationalen Corona-Wiederaufbaupläne. Die Pläne sind Voraussetzung für die Auszahlung von EU-Hilfsgeldern.

(mit Material von dpa-AFX)