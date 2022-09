Markt Update: Dax über 50-Tage-Linie - Henkel mit Belastungen in Höhe von 20 Milliarden Euro - HelloFesh unter Druck

Zu Beginn der neuen Woche setzt der Dax seinen guten Lauf fort. Bei einem Blick auf den Chart könnten Anleger auf die Idee kommen, dass sich ein paar Probleme aufgelöst hätten - dass ist allerdings nicht der Fall. Daher sollten Anleger auch bei der Schnäppchenjagd wieder vorsichtiger werden. Schon eine schlechte Nachricht dürfte ausreichen, um die Stimmung wieder kippen zu lassen.

Aber die schlechte Nachricht ist noch nicht in Sicht und kommt meistens unverhofft. Aktuell hellt sich das Chartbild im Dax weiter auf. Heute springt der Leitindex über 13.200 Punkte und damit auch wieder über die 50-Tage-Linie, welche den mittel- bis langfristigen Trend vorgibt. Trotzdem würden ich nicht dazu raten, jetzt euphorisch in den Markt zu stürmen. Die Zwischenerholung läuft, aber sie könnte auch schnell wieder beendet sein. Nach der volatilen Phase der vergangen Wochen, sollten Anleger jetzt durchatmen und sie nutzen, sich von dem ein oder anderen riskanten Wert zu trennen und wieder etwas Cash aufbauen, für die nächsten Schnäppchenjagd.

Die Aktie von Henkel liegt heute zwar auch im Plus, aber in einem Interview mit dem Focus hat Vorstandvorsitzender Carsten Knobel erläutert mit welchen Problemen der Konsumgüter-Hersteller zu kämpfen hat. Die Kosten sind enorm explodiert.

In diesem Jahr läuft es auf zwei Milliarden Euro Mehrkosten hinaus. Nur zum Vergleich: In den zehn Jahren zuvor hatten wir im Schnitt jährlich 100 Millionen Euro Gegenwind, wir reden also von einem Anstieg um das Zwanzigfache.