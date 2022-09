DAX über 13.000 vor Verfallstag, Gold an Unterstützung, Puma, Deutsche Bank

Der DAX notierte gestern kurzfristig unter 13.000 Punkten. Diese Schwelle konnte er heute bisher verteidigen, auf der Oberseite aber kaum Erholungsansätze zeigen. Damit sind wir ab dem Hoch vom Dienstag in einer Bandbreite von 600 Punkten und stimmen uns sozusagen auf den Verfallstag ein.

Der so genannte "Hexensabbat" findet am Freitag statt. Im Vorfeld finden oftmals Umpositionierungen statt, die für eine erhöhte Volatilität sorgen. Genau das sahen wir im VDAX-NEW, den Andreas Bernstein heute mitbrachte.

Beim Goldpreis darf man gespannt auf das Kursniveau bei 1.680 US-Dollar blicken. Als Unterstützung hielt der Bereich seit nunmehr 1,5 Jahren. Ist dies wieder ein Punkt für einen potenziellen Long-Einstieg?

Der DAX-Tagesgewinner Deutsche Bank überzeugt Anleger mit dem Ausblick in Richtung Digitalisierung. Eine neue App und die Möglichkeit, Beratungen und Services online zu erhalten, ist letztlich auch eine Kampfansage gegen die bisherigen Onlinebroker. Der Aktienkurs profitiert jedenfalls davon.

Zweiter Wert ist die Puma. Während der New York Fashion Week wurden nicht nur neue Modelle, sondern auch Markenbotschafter und vor allem der Auftritt in der virtuellen Welt "Metaverse" vorgestellt. Dort möchte sich Puma direkt positionieren. Welche bekannten Größen sind als Gesichter für das Unternehmen in diesem Jahr gebucht?

Mit Blick auf die bereits veröffentlichten Termine des Tages haben Sie einen umfassenden Blick auf den heutigen Handelstag.

Kommen Sie bestens informiert mit TRADERS´ media GmbH und der LS Exchange durch den Handelstag.

Risikohinweis: Den Analysen, Charts und Tabellen liegen Informationen zugrunde, welche die TRADERS´ media GmbH erarbeitet hat und die wir für vertrauenswürdig halten. Obwohl die TRADERS´ media GmbH sämtliche Angaben und Quellen für verlässlich hält, kann für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen keine Haftung übernommen werden. Insbesondere wird für Irrtum und versehentlich unrichtige Wiedergabe, insbesondere in Bezug auf Kurse und andere Zahlenangaben, jegliche Haftung ausgeschlossen.

Die TRADERS´ media GmbH übernimmt keine Verpflichtung zur Richtigstellung etwa unzutreffender, unvollständiger oder überholter Informationen. Dieses Dokument dient lediglich der Information. Auf keinen Fall enthält es Angebote, Aufforderungen oder Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen keine "Finanzanalyse" im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar und genügen auch nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit der Finanzanalyse und unterliegen keinem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen.

Sie können insbesondere von den der TRADERS´ media GmbH veröffentlichten Analysen von Finanzinstrumenten und ihrer Emittenten (Research) abweichen. Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, sollten Sie Ihren Anlageberater konsultieren. Ausländische Rechtsordnungen können der Verbreitung dieses Dokuments widersprechen oder diese beschränken. Das Copyright für alle Beiträge liegt bei der TRADERS´ media GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung nur mit besonderer Genehmigung des Unternehmens.