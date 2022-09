Nasdaq-100 Index® - Diese Schlüsselmarken sollten Sie kennen!

Die Sommererholung der amerikanischen Technologiewerte lief Mitte August im Bereich des zu Jahresbeginn etablierten Abwärtstrends (akt. bei 13.067 Punkten) aus und auch die technische Reaktion von Anfang September droht bereits wieder zu verpuffen. In der Konsequenz befindet sich der Nasdaq-100® weiter in charttechnisch schwierigem Fahrwasser. Um diese Einschätzung zu revidieren, ist unverändert ein Spurt über den Kreuzwiderstand bei rund 13.000 Punkten vonnöten. Auf diesem Niveau fallen verschiedene alte Hoch- und Tiefpunkte mit dem eingangs erwähnten Baissetrend zusammen. Auf der Unterseite stechen dagegen die letzten beiden Wochentiefs ins Auge, die allesamt in einem engen Kursband zwischen 12.013 und 11.929 Punkten ausgeprägt wurden. Vor diesem Hintergrund würde ein nachhaltiger Rutsch unter die runde 12.000er-Marke – per Wochenschlusskurs – für einen weiteren Nackenschlag sorgen. Im Fall einer negativen Weichenstellung definiert der langfristige Durchschnitt der letzten 200 Wochen (akt. bei 11.135 Punkten) im Zusammenspiel mit dem bisherigen Jahrestief (11.037 Punkte) den nächsten charttechnisch bedeutsamen Rückzugsbereich.

Nasdaq-100 Index® (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Nasdaq-100 Index®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.