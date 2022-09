Markt Update: Dax auch zu Beginn der neuen Woche unter Druck - HelloFresh und Siemens Energy tauchen die Plätze

Zu Beginn der neuen Woche verliert der Dax weiter. Gut eine Stunde nach Börsenstart liegt der Dax bei 12.644 Punkten rund 0,6 Prozent im Minus. Heute früh gibt es zunächst keine Nachricht, welche die Laune der Anleger heben könnte. Zudem steht Mittwoch die Sitzung der amerikanischen Notenbank auf dem Programm. Da die Anleger bei den Inflationsdaten schon auf dem falschen Fuß erwischt worden sind, werden sie wohl bis zur Rede von Jerome Powell noch vorsichtiger sein.

Daher ist es gut möglich, dass der Dax sein Juni Tief von 12.560 Punkten testet. Bis zu den US-Inflationsdaten hatte der Markt damit gerechnet, dass die Fed auf ihrer Sitzung am 21. September den Leitzins um 75 Basispunkte erhöht und dann das Tempo etwas drosselt. Dieser Plan ist jetzt hinfällig. mittlerweile halten es über 20 Prozent der Experten sogar für möglich, dass die Fed den Leitzins sogar um einen ganzen Prozentpunt anhebt.

Damit hat Jerome Powell Mittwoch wenig Spielraum für eine positive Überraschung. Die wäre nur möglich, wenn er eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte verkündet. Bei 75 Basispunkten liefert der Fed-Chef wie erwartet und das würde die Märkte nicht beflügeln. Sollte Powell tatsächlich eine Anhebung um einen ganzen Prozentpunkt verkünden, dann würden die Rezessionsängste der Anleger noch größer und die Märkte würden weiter absacken.

Damit bleibt es dabei, dass die Anleger eher Cash anhäufen sollten, anstatt in den Markt zu drängen. Auch bei VW und Porsche dürfte der Börsengang langsam in die Papiere eingepreist sein, so dass hier eher auch einen Rücksetzer zu warten ist, bis die Papiere wieder für einen Einstieg interessant werden.

In 10 Tagen kommt Porsche an die Börse

Der Countdown ist gestartet und er geht von 10 an rückwärts. VW hat den Börsengang der Porsche AG für den 29. September angekündigt. Die Porsche-AG-Vorzüge werden in einem Korridor zwischen 76,50 und 82,50 Euro pro Stück angeboten, schon an diesem Dienstag soll die Zeichnungsfrist beginnen. Bei der Marktkapitalisierung des Sportwagenbauers werden damit Berechnungen zufolge bis zu 75 Milliarden Euro anvisiert.

Siemens Energy zurück im Dax

Umgesetzt werden am Montag die jüngsten Indexänderungen in der Dax-Familie. Siemens Energy kehrt ab sofort in den deutschen Leitindex zurück, ausscheiden muss dafür der Kochboxenlieferant Hellofresh , der ab sofort im MDax zu finden sein wird. Neu im Index mittelgroßer Werte sind außerdem der Telekomausrüster Adtran sowie die beiden Autozulieferer Stabilus und Hella.

Nordex wieder im SDax

Auch im SDax gibt es mit dem Windkraftanlagenhersteller Nordex einen Rückkehrer. Neu hinzugekommen sind dort obendrein der Wind- und Solarparkentwickler Energiekontor , die Südzucker-Tochter Cropenergies und der Kohlefaserspezialist SGL sowie die MDax-Absteiger Uniper , Grand City Properties und der IT-Dienstleister Cancom.

Compleo wird abgestuft

Die Privatbank Quirin hat Compleo von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 23 auf 12 Euro gekappt. Bestätigte Mittelfristziele implizierten einen hohen Kapitalbedarf des Herstellers von Ladestationen, schrieb Analyst Daniel Kukalj in einer am Montag vorliegenden Studie. Die jährlichen Umsatzziele bis 2025 seien schwer erreichbar, wenn man eine Rezession in Deutschland zugrunde lege. Den Anlegern drohten Verwässerungseffekte. Um Liquiditätsprobleme zu meiden, könnte ein Verkauf des Software-Geschäfts erforderlich werden. Dieses sei aber ein wichtiges Element der Aktienstory.

Mit Material von dpa-AFX