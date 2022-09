SDAX® - Langfristiger Haussetrend steht zur Disposition

Der SDAX® befindet sich seit dem Jahr 2009 in einem lehrbuchmäßigen Aufwärtstrendkanal (siehe Chart). Selbst die eingezeichnete interne Trendlinie besitzt eine hohe Signifikanz. Nach Jahren des Aufschwungs steht nun aber einiges auf dem Spiel. So testen die deutschen „small caps“ nach Kursverlusten von rund 40 % seit November 2021 aktuell den beschriebenen Basisaufwärtstrend (akt. bei 10.605 Punkten). Ein Trendbruch würde die charttechnische Ausgangslage nochmals verschärfen. Die horizontalen Marken von 2015, 2016 und 2018 bei rund 9.300 Punkten definieren dann den nächsten Rückzugsbereich. Darunter ist das „Corona-Tief“ vom März 2020 bei 7.841 Punkten als weitere Unterstützung zu nennen. Aus Sicht der Bullen geht es derzeit deshalb zunächst um eine Stabilisierung im Bereich des beschriebenen Langfristtrends. Aber erst ein Spurt über die Widerstandszone aus den verschiedenen Hoch- und Tiefpunkten bei rund 13.000 Punkten sowie der 200-Wochen-Linie (akt. bei 13.082 Punkten) würde dem SDAX® wieder in die strategische Erfolgsspur verhelfen. Letztere Weichenstellung ist aktuell aber weitentfernt und deshalb derzeit eher Wunschdenken.

SDAX® (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart SDAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

