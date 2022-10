DAX® - Ein Strohfeuer, oder mehr?

Was für ein Auftakt in den Oktober! Bombastische 4,6 Prozent hat der DAX® an den ersten beiden Handelstagen des Monats hinzugewonnen. Nach den quälenden Verlusten der Wochen zuvor ist das für die Bullen sehr wohltuend, wobei zu betonen ist, dass damit noch keine wirklich entscheidenden Barrieren überwunden wurden. Zumindest aber steigt die Wahrscheinlichkeit, dass mit den letzten September-Tagen das Schlimmste hinter uns liegt, was auch der langfristigen DAX®-Saisonalität entspräche. Die eigentlich leichte Unterstützung um 11.850 Punkten vom November 2020 hat sich mit den drei jüngsten Tagestiefkursen zwischen 11.862 und 11.893 Zähler wesentlich verstärkt. Was aber muss nach oben passieren, damit sich nachhaltig positive Signale ergeben? Der nächste auffällige Widerstand ist jedenfalls um 12.920/12.936 Punkte auszumachen. Auf dem Niveau liegt die Kombination aus Dreiwochenhoch und dem mittelfristig bedeutenden 38-Tage-Durchschnitt. Ebenso findet oftmals die 55-Tage-Line viel Beachtung. Zusammen mit einer waagrechten Intraday-Zone ergibt sich um 13.080/13.120 eine bedeutende Widerstandszone. Der entscheidende neunmonatige Abwärtstrend verläuft inzwischen im 13.500er-Umfeld.

DAX® (Daily)

Quelle: stock3.com² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: stock3.com²

