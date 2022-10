DAX® - Alle guten Dinge sind drei!

Nach den tollen bisherigen Erkenntnissen drängt sich die Frage auf, ob sich die Statistik noch weiter zugunsten des Löwen „verschieben“ lässt? Natürlich besitzt die Frage einen rein rhetorischen Charakter. „Alle guten Dinge sind drei!“ Das weiß nicht nur der Volksmund, sondern gilt unter Tradinggesichtspunkten offensichtlich auch für den DAX®. Schließlich bringt die Folgewoche nach drei positiven Vorwochen im Durchschnitt einen Kursanstieg um 0,18 %. Gleichzeitig steigt die Trefferquote auf 56,7 % – d. h. eine vorangegangene Erfolgsserie verbessert beide Seiten der Medaille. Endgültig aus der Deckung sollte sich der König der Tiere allerdings nach drei Verlustwochen wagen. Eine derartige Dürreperiode lässt die Aussicht auf Kursgewinne in der Folgewoche zwar nur marginal auf 55,1 % ansteigen, doch das durchschnittliche Wochenplus beträgt dann 0,47 %. Damit fällt die Performance nach drei Verlustwochen mehr als drei Mal so hoch wie im Durchschnitt aller Handelswochen aus! Lange Gewinn- und lange Verlustserien besitzen also einen besonderen Charme und sollten deshalb nicht nur das Löwenherz höherschlagen lassen.

DAX® (Weekly)

Quelle: Refinitiv, HSBC² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.