DAX® - Warum Sie bei Verlusten hellhörig werden sollten!

Die Mehrzahl der Handelswochen brachte beim DAX® also Kursgewinne – ein deutliches Indiz, wie gut die Marktphase seit 1988 trotz aller Schwankungen verlief. Der durchschnittliche Kurszuwachs aller Wochen betrug dabei 0,15 %. Um auf den Löwen und dessen Jagdverhalten zurückzukommen, haben wir im zweiten Schritt die Renditeaussicht in Abhängigkeit von der Vorwochenperformance untersucht. Ist der DAX® in der Vorwoche gestiegen, dann fällt die durchschnittliche Wertentwicklung der kommenden fünf Tage auf 0,10 %. Im Gegensatz dazu steigt die durchschnittliche Wochenrendite nach einer vorangegangenen Verlustwoche auf 0,21 %. Als Zwischenfazit lässt sich festhalten: Während eine positive Vorwoche die Renditeaussichten schmälert, verbessern Anlegerinnen und Anleger nach vorausgegangenen Verlustwochen das Performancepotenzial. Doch das ist nur die eine Seite der Medaille: Die Trefferquote fällt mit 54,3 % nach einer positiven Handelswoche marginal schlechter und nach einer negativen Vorwoche marginal besser (55,2 %) als im Durchschnitt der Historie aus. Die Berücksichtigung der Vorwochenperformance bringt also eine doppelte Verbesserung (Fortsetzung siehe unten).

DAX® (Weekly)

Quelle: Refinitiv, HSBC² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

