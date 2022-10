DAX® Kursindex - Markanter Rückzugsbereich

An dieser Stelle analysieren wir immer wieder auch den Kursindex der deutschen Standardwerte. Oftmals fördert der Blick auf den DAX® ohne Berücksichtigung der Dividenden zusätzliche und überaus spannende Erkenntnisse zu Tage. Möglicherweise schlägt aktuell wieder eine Sternstunde des ansonsten eher stiefmütterlich behandelten Aktienbarometers. Doch der Reihe nach: Im bisherigen Jahresverlauf mussten die deutschen „blue chips“ auch hier einige charttechnische Nackenschläge verkraften. Mittlerweile ist der DAX®-Kursindex allerdings auf einer gleichermaßen spannenden wie massiven Haltezone angekommen. Gemeint ist die Bastion aus der 38,2%-Fibonacci-Korrektur des gesamten Aufwärtsimpulses seit 2003 (4.875 Punkte), der langfristigen Glättung der letzten 200 Monate (akt. bei 4.815 Punkten) und vor allem aus dem Aufwärtstrend der letzten 20 Jahre (akt. bei 4.746 Punkten; siehe Chart). Nach Kursverlusten von in der Spitze fast 30 % stellen die angeführten Unterstützungen ein interessantes Sprungbrett dar. Andererseits gilt, wie immer an solchen neuralgischen Chartmarken, das Motto „make or break“ – sprich ein Bruch dieser Bastion würde dem DAX®-Kursindex den nächsten Tiefschlag verpassen.

DAX® Kursindex (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX® Kursindex

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbHDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.