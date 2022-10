Bitcoin Kurs: 20.000 Dollar in Schlagdistanz – hierauf kommt es nun an

Das nach Marktgröße wichtigste Krypto Asset Bitcoin befindet sich in der ersten Wochenhälfte leicht im Aufwind. Vor allem die positive Stimmung an den globalen Aktienmärkten dürfte nicht zuletzt auf den Sektor riskanter Anlageklassen übergeschwappt sein. In Trippelschritten robbt sich der Kurs an die psychologische 20.000-Dollar-Marke heran. Schon bald könnten die geldpolitischen Sorgen jedoch wieder dominierend sein. In den kommenden Wochen kommt es zu bedeutenden Notenbanksitzungen dies- und jenseits des Atlantiks.

Bitcoin profitiert von Kauflaune an den Aktienmärkten – Risikoappetit wird neu entfacht – bleibt aber überschaubar

Ein wieder entfachter Risikoappetit an den globalen Aktienmärkten hat die Kauflaune auch an den Kryptomärkten neu entfacht. Getrieben werden die Aktienmärkte derzeit vor allem durch solide Zahlen der US-Unternehmen in der laufenden Berichtssaison. Insbesondere Bankentitel konnten die Kurse zuletzt befeuern.