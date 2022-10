DAX unter Druck | Adidas mit Warnung | Snap bricht um 25 Prozent ein

Der DAX kann heute die Tiefs vom Vortag nicht mehr halten. Zum Mittag nimmt der Druck zu, der sich womöglich um 12.550 stabilisieren könnte. Damit sind wir auf Sicht der Kalenderwoche wieder auf dem Niveau vom Montag, als die Woche stark eröffnete. Vom Top der Woche haben wir jedoch schon rund 400 Punkte verloren.

Dies kommentiert unser Händler Shara vor dem Hintergrund der mittelfristigen Entwicklung und bringt neue Unternehmensmeldungen mit.

Am deutschen Aktienmarkt schockte Adidas die Anleger bereits das zweite Mal dieses Jahr. Die Umsätze und damit die Gewinne können nicht gehalten werden. Die Aktie war bereits gestern Abend unter Druck und verliert heute nahezu 10 Prozent. Erste Analysten äußern sich skeptisch und passen die Kursziele nach unten an. Vom Hochpunkt der letzten Jahre aus betrachtet hat sich die Aktie nun gedrittelt. Wie sind die angepassten Aussichten im Detail?

Zweiter Wert mit einem Kursrutsch ist die Snap Inc als Betreiber der Social Media App Snapchat. Nachbörslich kamen die neuerlichen Verluste sehr schlecht an, die Aktie verlor bereits am Abend 25 Prozent und liegt nun auf den Tiefs der Corona-Pandemie. Personalien sollen folgen, aber was bisher nicht folgte, sind Gewinne im Unternehmen. Dies macht Anleger gerade im steigenden Zinsumfeld Sorgen, auch wenn die Umsätze und die Nutzerzahlen ansteigen. Eine echte Herausforderung für das Unternehmen.

Mit Blick auf die bereits veröffentlichten Termine des Tages haben Sie einen umfassenden Blick auf den heutigen Handelstag.