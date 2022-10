30-jährige Rendite USA - S-K-S: Kursziel abgearbeitet

In den letzten Wochen gewann der Zinsanstieg bei der 30-jährigen Rendite USA nochmals deutlich an Dynamik. Der Spurt über die horizontalen Hürden bei 3,21%/3,26 % erwies sich dabei als der erwartete Katalysator. Inzwischen hat das Zinsbarometer sogar das Kursziel aus dem strategischen Kurstreiber in Form der inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation der letzten Jahre von 4,30 % abgearbeitet (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 22. September). Das neue Verlaufshoch (4,38 %) – gleichbedeutend mit dem höchsten Stand seit 2011 – signalisiert weiterhin einen intakten Aufwärtstrend. In dessen Verlauf markiert das Hoch vom Februar 2011 bei 4,79 % das nächste Anlaufziel. In diesem Dunstkreis hat die 30-jährige Rendite zuvor bereits in den Jahren 2008, 2009 und 2010 wichtige Hochpunkte ausgeprägt. Danach definiert das Hoch vom Juni 2007 bei 5,44 % einen weiteren Widerstand. Der aktuelle Kursverlauf liefert Anlegerinnen und Anleger aber auch unter Risikogesichtspunkten eine wichtige Orientierungshilfe. Schließlich würde ein Rebreak der 2013er-Hochs bei 4,00%/3,94 % zumindest eine Pause in laufenden Zinsanstiegsszenario implizieren.

30-jährige Rendite USA (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart 30-jährige Rendite USA

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbHDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.