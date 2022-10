Vorbörse: Dax dürfte stabil in den Handel starten – Fallende Gaspreise und starke Wall Street stützen – Quartalssaison geht weiter

Der Dax dürfte nach dem starken Wochenauftakt am Dienstag stabil in den Handel starten und minimal zulegen. Am Montag hatte der deutsche Leitindex erstmals seit Mitte September die Hürde von 13 000 Punkten getestet. Er war bis auf 13 020 Zähler hochgesprungen. Unterstützung kam von den US-Börsen und gefallenen Gaspreisen. Am Dienstag stehen Quartalsberichte großer Konzerne wie SAP, aber auch Covestro im Blick, bevor sich im weiteren Verlauf das Interesse der Anleger auf das Ifo-Geschäftsklima für Deutschland verlagern dürfte.

Der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den Leitindex legte rund eine Dreiviertelstunde vor dem Xetra-Handelsstart um 0,1 Prozent auf 12 945 Punkte zu. Die 50-Tage-Linie für den mittelfristigen Trend, die er tags zuvor überwinden konnte, sollte damit vorerst eine Unterstützung bieten. Der EuroStoxx wird am Dienstag ebenfalls mit einem minimalen Plus erwartet.

Bevor der Ifo-Index für Oktober wohl eine weitere Stimmungseintrübung zeigen dürfte, da - wie die BayernLB schrieb - "erst eine nachhaltige Entlastung bei den Energiepreisen" den Unternehmen helfen dürfte, dreht sich alles um Geschäftszahlen.

Kursgewinne an der Wall Street

An den US-Börsen ist der Start in die neue Woche geglückt. Am Montag stieg der Dow Jones Industrial um 1,34 Prozent auf 31 499,62 Punkte und damit auf den höchsten Stand seit Mitte September. Er knüpfte an die deutlichen Gewinne vom Freitag an. Vom Jahrestief Mitte dieses Monats hat sich der Dow mittlerweile bereits wieder um knapp zehn Prozent erholt. "Die Aktienmärkte konnten sich zuletzt trotzt steigender Zinsen von ihren Jahrestiefs erholen", schrieb die Investmentbank Berenberg. Erstens sei die Saison der Quartalsberichte der Unternehmen besser angelaufen als von den Pessimisten erwartet. Zweitens sei die Stimmung an den Märkten schon "extrem negativ". Und schließlich beginne bald die Phase der Aktienrückkäufe von Unternehmen.

Kursgewinne in Asien

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag Kursgewinne verzeichnet. Die freundliche Stimmung in den USA sorgte dort für Rückenwind. In Tokio legte der japanische Leitindex Nikkei 225 zuletzt um 1,2 Prozent zu. Der chinesische CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen der Festlandbörsen gewann nach dem schwachen Wochenstart 0,9 Prozent. In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong ging es für den technologielastigen Leitindex Hang Seng ebenfalls um 0,9 Prozent nach oben.

Renten

Bund-Future 136,64 0,24%\°

Devisen: Eurokurs kaum verändert

Der Kurs des Euro hat sich am Dienstag wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 0,9878 US-Dollar gehandelt und damit nahezu zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 0,9851 Dollar festgesetzt.

"Diese Woche werden sich die Augen in erster Linie auf die EZB-Sitzung am Donnerstag richten", sagte Devisenexpertin Antje Praefcke von der Commerzbank. Bei der Sitzung der Notenbank wird mit einer deutlichen Zinserhöhung um 0,75 Prozentpunkte gerechnet. Nach Einschätzung von Praefcke muss die EZB im Kampf gegen die hohe Inflation entschlossen handeln.

Die EZB wird die Zinsen nach Einschätzung von Analysten deutlich erhöhen, obwohl die Konjunktur in der Eurozone schwächelt. Jüngste Daten zur Stimmung der Einkaufsmanager deuten darauf hin, dass sich die Wirtschaft auf dem Weg in die Rezession befindet. Auch das Ifo-Geschäftsklima, das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer, dürfte Signale einer schwachen Konjunktur liefen. Die Ifo-Daten werden am Vormittag erwartet und könnten für neue Impulse beim Handel mit dem Euro sorgen.

Euro/USD 0,9878 0,04

USD/Yen 148,8495 -0,10

Euro/Yen 147,0330 -0,06\°

Ölpreise nahezu unverändert

Die Ölpreise haben sich am Dienstag kaum bewegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen unverändert 93,26 US-Dollar. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg geringfügig um drei Cent auf 84,61 Dollar.

Nach zum Teil starken Preisrückgängen seit Beginn des Monats haben sich die Notierungen am Ölmarkt in den vergangenen Handelstagen in einer vergleichsweise engen Handelsspanne gehalten. Nach Einschätzung von Experten werden die Ölpreise durch die Sorge um eine Konjunkturschwäche in China belastet, was derzeit eine Preiserholung bremse.

Die Finanzmärkte hatten zuletzt eher enttäuscht auf die neue Führungsmannschaft der Kommunistischen Partei in China reagiert. Parteichef Xi Jinping, der am Sonntag seine dritte Amtszeit antrat, versammelte im mächtigen Ständigen Ausschuss ausschließlich enge Gefolgsleute um sich. Marktreformer sind nicht mehr vertreten.

Gestützt wurden die Ölpreise hingegen durch die jüngste Kursentwicklung des US-Dollar. Die Dollar-Stärke der vergangenen Wochen hat sich zuletzt nicht weiter fortgesetzt. Das machte das in Dollar gehandelte Rohöl in Ländern außerhalb des Dollarraums etwas günstiger, was die Nachfrage verstärkte.

Brent 93,51 0,25 USD

WTI 84,89 0,31 USD\°

Umstufungen von Aktien

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR ATOSS SOFTWARE AUF 167 (190) EUR - 'BUY'

- CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR ADIDAS AUF 110 (125) EUR - 'UNDERPERFORM'

- JEFFERIES STARTET DRÄGERWERK MIT 'HOLD' - ZIEL 42 EUR

- JEFFERIES STARTET JENOPTIK MIT 'BUY' - ZIEL 28 EUR

- MORGAN STANLEY SENKT ADIDAS AUF 'UNDERWEIGHT' (EQUAL-WEIGHT) - ZIEL 101 EUR

- MORGAN STANLEY SENKT PUMA SE AUF 'EQUAL-WEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 50 EUR

- WDH/CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR FMC AUF 37 (47) EUR - 'NEUTRAL'

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR META AUF 200 (225) USD - 'BUY'

- BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR INTEL AUF 23 (30) USD - 'UNDERPERFORM'

- BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR AMD AUF 95 (135) USD - 'OUTPERFORM'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR ASOS AUF 1200 (1800) PENCE - 'BUY'

- BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR JUST EAT TAKEAWAY.COM AUF 1220 (1550) PENCE - MARKET-P

- BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR JUST EAT TAKEAWAY.COM AUF 14 (18) EUR - MARKET-PERFORM

- CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR PERNOD RICARD AUF 205 (220) EUR - 'NEUTRAL'

- CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR SHOP APOTHEKE AUF 75 (147) EUR - 'OUTPERFORM'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR NORDEA AUF 140 (130) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN STARTET SINCH MIT 'OVERWEIGHT' - ZIEL 45 SEK

Termine Unternehmen

03:00 CHE: Logitech, Q2-Zahlen (14.30 h Call)

06:00 GBR: HSBC Holdings, Q3-Zahlen

06:45 CHE: Kuehne & Nagel, Q3-Zahlen

06:45 CHE: UBS, Q3-Zahlen (10.45 h Call)

07:00 DEU: SAP, Q3-Zahlen (14.00 Analystencall)

07:00 DEU: Amadeus Fire, 9Monatszahlen

07:00 DEU: Covestro, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Novartis, Q3-Zahlen (14.00 h Call)

07:00 NOR: Norsk Hydro, Q3-Zahlen

07:20 FRA: Air Liquide, Q3-Umsatz

07:25 FRA: Remy Cointreau, Halbjahresumsatz

07:30 FRA: Orange, Q3-Zahlen

07:30 SWE: Alfa Laval, Q3-Zahlen

08:00 SWE: SKF, Q3-Zahlen

08:30 FIN: UPM Kymmene, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Wintershall, Q3-Zahlen (10.00 Call)

12:00 USA: General Motors, Q3-Zahlen

12:00 USA: UPS, Q3-Zahlen

12:20 USA: General Electric, Q3-Zahlen

12:30 USA: 3M, Q3-Zahlen

12:55 USA: Coca-Cola, Q3-Zahlen

12:55 USA: Raytheon Technologies, Q3-Zahlen

14:00 USA: Twitter, Q3-zahlen

17:40 FRA: Michelin, Q3-Umsatz

17:45 FRA: Vinci, Q3-Umsatz

18:00 DEU: Flatexdegiro, Q3-Zahlen

18:00 NLD: ASM International, Q3-Zahlen

22:00 USA: Texas Instruments, Q3-Zahlen

22:00 USA: Spotify, Q3-Zahlen

22:05 USA: Visa, Q3-Zahlen

22:05 USA: Mattel, Q3-Zahlen

22:05 USA: Alphabet, Q3-Zahlen

22:05 USA: Microsoft, Q1-Zahlen

Termine Unternehmen ohne Zeitangabe

DEU: Berentzen, Q3-Zahlen

NLD: Randstad, Q3-Zahlen

USA: Halliburton, Q3-Zahlen

USA: Kimberly-Clark, Q3-Zahlen

USA: Valero Energy, Q3-Zahlen

USA: Corning, Q3-Zahlen

USA: Moody's, Q3-Zahlen

USA: JetBlue Airways, Q3-Zahlen

Termine Konjunktur

08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 09/22 (endgültig)

08:00 DEU: Bauhauptgewerbe (Auftragseingangs- und Umsatzindex), 08/22

10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 10/22

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

15:00 BEL: Geschäftsklima 10/22

15:00 USA: FHFA-Index 08/22

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 10/22

16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 10/22

22:30 USA: API-Ölbericht (Woche)

Sonstige Termine

09:00 EUR: Treffen der für Energie zuständigen EU-Minister. Thema ist die Umsetzung der Beschlüsse des EU-Gipfels zur Energiekrise am 20. und 21. Oktober. Bei ihm einigten sich die Staats- und Regierungschefs u.a. darauf, dass die Anstrengungen zur Verringerung der Energienachfrage, zur Vermeidung einer Rationierung, zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit und zur Senkung der Energiepreise beschleunigt und intensiviert werden müssen. Zudem wird u.a. die Einigung auf eine Position zum Vorschlag für eine Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden angestrebt.

+ 15.15 Pk

DEU: Automobilwoche-Kongress u.a. mit Stellantis-CEO Carlos Tavares, VW-Vorstand Murat Aksel und Mercedes-Benz-Vorstand Jörg Burzer, Berlin

11:00 DEU: Hybride Pk Sparkassenverband stellt Vermögensbarometer vor

DEU/UKR: Internationale Expertenkonferenz zum Wiederaufbau der Ukraine auf Einladung des deutschen G7-Vorsitzes und der EU-Kommission

+ 09.00 Eröffnung durch Bundeskanzler Olaf Scholz und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen

+ Virtuelle Rede von Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj

+ 10.30 Pk Scholz und Von der Leyen

+ 11.45 Gespräch Verteidigungsministerin Christine Lambrecht mit dem Ministerpräsidenten der Ukraine, Denys Schmyhal

(mit Material von dpa-AFX)