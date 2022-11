Markt Update: Dax gibt leicht nach - Adidas trotzt erneuter Gewinnwarnung , Siemens Healthineers an der Spitze und Bilfinger-Aktie bricht ein

Nach einem wirklich guten Lauf von über 12 Prozent in 4 Wochen hat der deutsche Leitindex eine kleine Pause eingelegt. Mit einem Minus von 0,16 Prozent ist es allerdings eher ein kleines Päuschen, dass sich der Dax gönnt. Die gute Nachricht dabei ist, dass sich der Dax trotz des kleines Verlustes mit 13.666,32 Punkten oberhalb der 200-Tage-Linie hält.

Ein Grund für den leichten Rückschlag könnte sein, dass die US-Zwischenahlen noch nicht entschieden sind. Bislang steht nur fest, dass die Republikaner nicht so viele Stimmen dazugewonnen haben, wie die Wahlexperten im Vorfeld angenommen hatten.

Wahrscheinlicher ist allerdings, dass der Leitindex etwas vorsichtiger wird, da der Donnerstag näher rückt. Morgen werden in den USA die Inflationsdaten für Oktober veröffentlicht. Die könnten die Märkte wieder in den Keller drücken, wenn sie über den Erwartungen liegen. Damit einhergehen würde auch eine neuerliche Diskussion über den Kurs der amerikanischen Notenbank. Jerome Powell hatte zwar signalisiert, dass im Dezember wohl nur noch ein kleiner Zinsschritt kommt, aber deutlich zu hohe Inflationsdaten könnten die Andeutungen hinfällig machen und neue Rezessionssorgen an den Märkten auslegen. Bis zur Veröffentlichung am Donnerstag um 14:30 dürfte der Markt auch am Donnerstag schleppend verlaufen.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen verlor am Mittwoch 0,82 Prozent auf 24 279,49 Punkte."

Siemens Healthineers führt den Dax an

Die Verunsicherung der Anleger zeigte sich auch in teils deutlichen Kursschwankungen von Einzelwerten. So hatten Papiere von Siemens Healthineers nach schwachem Auftakt um fast 4,8 Prozent ins Plus gedreht, wovon am Ende noch 3,9 Prozent verblieben. Damit sicherten sich die Anteilscheine den ersten Platz im Dax. Der Medizintechnikkonzern geht für das im Oktober gestartete Geschäftsjahr von einer Abschwächung der Geschäfte aus und erwartet ein sinkendes bereinigtes Ergebnis je Aktie sowie einen nahezu stagnierenden vergleichbaren Umsatz. Analysten blieben aber gelassen.

Neuer Adidas-Chef sticht erneute Gewinnwarnung aus

Auch bei Adidas verarbeiteten die Anleger einen erneuten Stimmungsdämpfer gut. Wegen der inzwischen beendeten Partnerschaft mit dem Rapper Kanye West und seiner Marke Yeezy hatten die Herzogenauracher ihre Umsatzprognose abermals gekappt. Der jüngsten Freude der Börsianer über den neuen, von Puma abwandernden Konzernchef tat das aber keinen Abbruch - nach anfänglichen Verlusten bauten die Adidas-Aktien ihre Erholung um 3,7 Prozent aus.

Viele andere Unternehmen hatten ebenfalls Geschäftszahlen vorgelegt - darunter Bilfinger , die als Schlusslicht im Nebenwerteindex SDax um fast 15 Prozent einbrachen. Den Industriedienstleister hatten die Kosten für sein Sparprogramm belastet.

Die Anteilscheine von Vantage Towers näherten sich mit einem Kurssprung von gut zehn Prozent wieder ihrem Rekordhoch vom März. Der Telekomkonzern Vodafone bringt die Beteiligung an seiner Funkturmtochter in ein Gemeinschaftsunternehmen mit Finanzinvestoren ein. Hohe Ausgaben für den Ausbau der Produktion und deutlich gestiegene Kosten für Energie, Material und Logistik hatten am operativen Gewinn des Pharmaforschers Evotec gezehrt. Dessen Aktien knickten am MDax-Ende um rund zehn Prozent ein.

Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone gab um 0,30 Prozent auf 3728,03 Punkte nach. Der Pariser Cac 40 und der Londoner FTSE schlossen ebenfalls leicht im Minus. In New York fiel der Dow Jones Industrial zum Börsenschluss in Europa um 0,8 Prozent.

Der Kurs des Euro stieg: Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,0041 (Dienstag: 0,9996) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9961 (1,0004) Euro.