DAX leichter in kurzer Handelswoche, Disney mit News, Puma und Coca Cola

Der DAX hat am Morgen der neuen Handelswoche eine neue Kurslücke gebildet und korrigiert die letzten Handelstage erst einmal. Nach 7 Wochen mit Gewinn ist dies nicht verwunderlich, wie unser Händler Daniel hier beim Blick auf das große Chartbild feststellt.

Sehr stark präsentiert sich die Disney-Aktie. Das Unternehmen hat nach der eher schlechten Entwicklung des Aktienkurses in jüngster Zeit den alten Chef wieder ins Amt des CEO berufen. Entsprechend euphorisch reagieren die Kurse in Europa schon einmal, ein Feedback der Wall Street steht noch aus. Was kann dies bedeuten und wie sieht der direkte Vergleich mit Netflix aus?