BVB Aktie im Fokus – Jahreshauptversammlung lässt Anleger aufhorchen

Die BVB Aktie notiert am Dienstagvormittag im Vergleich zum Vortag mit 3,50 Euro je Anteilsschein nahezu neutral. Trotz der sportlichen Winterpause könnte es Impulse für die Aktie geben. Am Monat hatte Geschäftsführer Watzke auf der Jahreshauptversammlung tiefe Einblicke in die Corona-Zeit gegeben.

Abhängig bleibt die Kursentwicklung nicht zuletzt auch von dem Verlauf der traditionellen Aktienmärkte. Der DAX 40 muss sich nach wie vor in einem komplexen makroökonomischen Spannungsfeld behaupten.

Krisenmodus hält an – Nachwehen der Corona-Pandemie macht BVB zu schaffen

„Wir haben drei Jahre im Krisenmodus agieren müssen. Und diese Krise hält an.“, sagte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke auf der Jahreshauptversammlung am Montag. Vor allem die Corona-Pandemie stellte für den BVB eine besonders große Herausforderung dar. Zahlreiche Spiele mussten in diesem Zusammenhang vor leeren Rängen ausgetragen werden. „Das war für uns die größte Herausforderung seit der Beinahe-Insolvenz“, sagte Watzke.