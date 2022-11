Covestro – eine strategische Entscheidung

Werbung. Was ist da los bei Covestro? Bereits zweimal kündigte der Spezialchemiehersteller, der international eine führende Position bei Polycarbonaten und Polyurethanen wie MDI und TDI innehat, ein Großprojekt an und machte jedes Mal wieder einen Rückzieher. Was auf den ersten Blick wie eine Entscheidungsschwäche des Managements erscheint, kann man durchaus als Stärke betrachten.

Die Rede ist vom Bau einer Großanlage für das Hartschaum-Vorprodukt MDI (Methylendiphenyldiisocyanat), welches zur Herstellung von Dämmstoffen - zum Beispiel für Gebäude und Kühlschränke - eingesetzt wird. An sich sind Dämmstoffe ein gefragtes Material, gerade in Zeiten der Energiekrise. Doch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, zunächst während der Covidkrise und jetzt aufgrund der stark gestiegenen Energiekosten und der wirtschaftlichen Unsicherheit, mahnen zur Vorsicht. Da auch die Erträge in den vergangenen Quartalen nicht mehr so üppig ausfielen wie in den besten Zeiten, wissen es offensichtlich auch die Investoren zu schätzen, dass Covestro die größte Investition der Firmengeschichte gestoppt hat. Auf die Ankündigung vor wenigen Wochen, das Projekt auf Eis zu legen, reagierte die Aktie positiv.

2021 boomte das Geschäft des Spezialchemieherstellers, doch in diesem Jahr belasten vor allem höhere Energiekosten und gestiegene Rohmaterialpreise das Ergebnis. Am stärksten sichtbar wird dies im Segment Performance Materials. Der Bereich produziert vornehmlich Basismaterialien für die Kunststoffindustrie und erzielt gut die Hälfte des Konzernumsatzes. In den ersten neun Monaten 2022 steuerte das Segment 1,04 Milliarden Euro zum EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) bei. Im Vergleichszeitraum 2021 lieferte dsa Segment mit 1,98 Milliarden Euro noch fast doppelt so viel EBITDA ab. Besser entwickelte sich hingegen das zweite Segment, Solutions & Specialties, auf das die andere Hälfte des Umsatzes entfällt. Hier kann Covestro mit 717 Millionen Euro EBITDA in den ersten neun Monaten 2022 ein Plus von gut 12 Prozent gegenüber dem Vorjahr vorweisen. Der Konzernumsatz kletterte in dieser Zeit von 11,56 Milliarden auf 14,00 Milliarden Euro, doch die Profitabilität leidet. Die EBITDA-Marge sank von 20,9 auf 11,8 Prozent.

Unklar ist derzeit noch die Umsetzung der geplanten Gaspreisbremse. Die viel diskutierte Staatshilfe für die Industrie dürfte Covestro vermutlich nicht in Anspruch nehmen, wenn diese an ein Dividendenverbot gekoppelt ist. Denn Covestro hat sich zum Ziel gesetzt, 35 bis 55 Prozent des Konzerngewinns auszuschütten.

Hussam Masri leitet den Aus- und Aufbau des strategisch wichtigen Bereichs „Private Banking und Wealth Management“ und zeichnet in dieser Funktion für die Einheiten Vertrieb Private Banking, Wealth Management, Vertriebsstrategie Private Banking, Produktspezialisten sowie das Zertifikategeschäft und die Produktvermarktung für die Deka-Gruppe verantwortlich.