DAX verharrt um 14.400 Punkte, Varta abgestraft, Zalando und Aixtron im "Höhenflug", JP Morgan Chase

Das heutige Interview mit Daniel Saurenz findet zum Start der Wall Street statt. Bis dahin hatte der DAX ein leichtes Minus gezeigt und erneut die 14.400 angelaufen. Dort scheinen immer wieder Käufer in den Markt zu gelangen - woran liegt das? Wir ergründen dieses Thema vor dem Hintergrund der niedrigen Volatilität, die durchaus auch ein Signal für weiter fallende Kurse darstellen könnte.

Viel besser lief es für Aixtron. Der Aktienkurs stieg in diesem Jahr um 70 Prozent und hat sich damit von einem "Nebenwert" zum Anlegerliebling entwickelt. Ebenfalls in den letzten Monaten die Zalando. Mit Blick in Richtung Weihnachten könnte hier ein Umsatzschub auch die jüngste Kursentwicklung untermauern, die bei plus 37 Prozent liegt.

Hingegen ist bei Varta wieder Trübsal angesagt. Die Aktie muss den DAX-Index verlassen und rutscht eine Etage tiefer. Der Aktienkurs schon länger, wie das Chartbild aufzeigt.

Vierter Wert ist die JP Morgan Chase, die sich im Goldmarkt stark positioniert und hier auch weiter steigende Erträge beim Investmentbanking vorlegen kann. Ist der Wert damit gut fundiert für das nächste Quartal?

Mit Blick auf weitere Quartalszahlen und die Termine des Tages haben Sie einen umfassenden Blick auf den heutigen Handelstag.

