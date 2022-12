Dow Jones Industrial Average® - Krisenmodus: ja oder nein?

Dem Anlegerwunsch nach Orientierung im Finanzdschungel tragen wir mit dem großen „Technischen Jahresausblick“ der HSBC Rechnung – übrigens der 17. seiner Art. Der Blick in die „vielzitierte Glaskugel“ ist also durchaus zu einer liebgewonnenen Tradition geworden. Müssen Anlegerinnen und Anleger 2023 mit einer ähnlichen Dichte an historischen Ereignissen rechnen wie in den letzten 12 Monaten? Haben die Aktienmärkte ihr Tief gesehen? Wo lauern im neuen Jahr die größten Überraschungspotentiale oder gar Gefahren? Bei der Beantwortung der drängendsten Fragen lesen wir ausdrücklich ein wenig „Kaffeesatz“. Das Rückgrat unseres Jahresausblicks bilden aber anerkannte Verfahren der Technischen Analyse. Freuen Sie sich darauf! Die Prognosetreffer aus den letzten Jahren sind uns dabei Anspruch und Ansporn zugleich. „Krisenpropheten sind wie stehengebliebene Uhren. Sie gehen fast immer falsch. Doch zwei Mal am Tag zeigen sie die richtige Uhrzeit!“ Dieses Zitat führt nahtlos zur derzeitigen Gretchenfrage: Befinden sich die Märkte noch im Krisenmodus oder liegt das Schlimmste bereits hinter uns? Als argumentativen Einstieg in unseren Jahresausblick wählen wir den Jahreschart des Dow Jones® und setzen damit unsere Tradition der Analyse sehr hoher Zeitebenen fort.

Dow Jones Industrial Average® (Annually)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Dow Jones Industrial Average®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

