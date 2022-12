Sector Rotation Index vor möglicher Neuausrichtung!

Der UC European Sector Rotation Strategy Index liegt aktuell knapp drei Prozent im Minus. Das kann sich dennoch sehen lassen. Der DAX® hat seit Jahresbeginn über neun Prozent und Nebenwerteindizes sogar über 20 Prozent verloren. Dabei profitierte der UC European Sector Rotation Strategy Index von der in diesem Jahr überwiegend defensiven Ausrichtung. Von Oktober 2021 bis Oktober 2022 war der Index zu 100 Prozent defensiv ausgerichtet. Maßgeblich für die Zusammensetzung des Index sind dabei die ifo-Geschäftserwartungen sowie der Markttrend. Der Ifo-Index als auch die zyklischen Sektoren schwächelten. Dies hatte die insgesamt defensive Allokation zur Folge. Im Oktober drehte sich die Marktlage. Der Sektorvergleich über die zurückliegenden drei Monate zeigte im Oktober, dass die Zykliker besser abschnitten als die defensiven Sektoren. Somit wurde die Zusammensetzung des Index angepasst. 50 Prozent stellten weiterhin die defensiven Sektoren und die zweite Hälfte wurde in zyklische Sektoren umgewichtet. In der kommenden Woche könnte es erneut zu einer Umgewichtung kommen. In den Monaten Oktober und November legten die ifo-Geschäftserwartungen jeweils gegenüber dem Vormonat zu. Kann der Frühindikator für Dezember erneut und damit zum dritten Mal in Folge einen Anstieg verbuchen, besteht die Chance, dass der UC European Sector Rotation Strategy Index zunächst zu 100 Prozent zyklisch ausgerichtet sein wird.

Die Zusammensetzung des UC European Sector Rotation Strategy Index wird fortlaufend an die aktuelle Konjunktur- und Aktienmarktentwicklung angepasst. Vereinfacht ausgedrückt funktioniert das so: Der ifo-Index ist ein guter Stimmungsindikator. Dabei gibt es drei Komponenten: Das Klima, die Lage und die Erwartungen. An der monatlichen Umfrage des ifo-Instituts nehmen 9.000 Unternehmen aus dem verarbeitenden Gewerbe, dem Handel und dem Dienstleistungssektor teil. Deuten die ifo Geschäftserwartungen auf einen Konjunkturaufschwung hin, dann sind zyklische Branchen die erste Wahl. Signalisieren sie einen Abschwung, sind defensive Sektoren gefragt. Damit bestimmen die ifo Geschäftserwartungen 50 Prozent der Zusammensetzung des UC European Sector Rotation Strategy Index. Für die anderen 50 Prozent wird aus den drei Bereichen „zyklischer Branchenkorb“, „defensiver Branchenkorb“ und „Gesamtmarkt“ der Korb mit der besten Performance in den zurückliegenden drei Monaten ausgewählt. Aktuell ist der UC European Sector Rotation Strategy Index jeweils zur Hälfte defensiv und zyklisch ausgerichtet.

Mit einem HVB Open End Indexzertifikat können Anleger eins zu eins an der Wertentwicklung des Index teilnehmen. Steigt der Index wird auch der Wert des Zertifikats zulegen. Gleichwohl ist der UC European Sector Rotation Index nicht frei von Risiken. Ein schwacher Aktienmarkt kann den Index unter Druck setzen und damit zu Wertverlusten beim Zertifikat beziehungsweise dem Amundi European Sector Rotation Funds führen.

Chart: UC European Sector Rotation Strategy Index

Betrachtungszeitraum: 13.12.2017 – 12.12.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: HypoVereinsbank onemarkets

Produkte auf den UC European Sector Rotation Strategy Index für eine Investition auf eine Aufwärtsbewegung des Index

Basiswert Produkttyp WKN Verkaufspreis in EUR jährliche Gebühr Rückzahlungstermin UC European Sector Rotation Strategy Index Indexzertifikat HVB12Y 1.753,30 1,35 % Open End** Amundi European Sector Rotation Funds Fonds A2N75U 136,58* 1,05 % Open End

* Kurs vom 08.12.2022; ** jährliches Kündigungsrecht der Emittenten; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 12.12.2022; 12:00 Uhr

Weitere interessante Anlageprodukte auf den UC European Sector Rotation Strategy Index und andere Basiswerte finden Sie auf unserer Website onemarkets.de.

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss. Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Sector Rotation Index vor möglicher Neuausrichtung! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).