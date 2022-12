Die Freude der Anleger über den nachlassenden Inflationsdruck in den USA lässt am Mittwoch vor der Fed-Zinsentscheidung wieder nach. Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als Indikator für den Leitindex Dax ein kleines Minus von 0,23 Prozent auf 14 464 Punkte. Auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird leicht im Minus erwartet.

Der Dax hatte am Vortag auf den sich abschwächenden Inflationsdruck zunächst mit einem Kurssprung reagiert, kam jedoch über sein Zwischenhoch von Anfang Juni bei 14 709 Zählern nicht hinaus und zehrte zum Handelsende sogar einen Großteil der vorangegangenen Gewinne wieder auf.

Warten auf Zinsentscheid

Anleger warten nun an diesem Mittwoch auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Abend und rechnen mehrheitlich mit einer Zinsanhebung um 0,50 Prozentpunkte, womit die Fed ihre jüngst aggressivere geldpolitische Gangart zur Eindämmung der Inflation mit mehreren Zinserhöhungen von 0,75 Prozentpunkten etwas entschärfen würde.

Den Börsen werde es aber nicht reichen, dass die Fed nach vier Jumbo-Schritten heute nur um 0,50 Prozentpunkte erhöht, erläuterte Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Angesichts des erneut deutlichen Rückgangs der Inflationsrate erwarten die Börsianer eine Perspektive für das Ende des Zinserhöhungszyklus. "Und diese Erwartungen haben sich noch einmal verschärft. Die ersten erwarten die letzte Zinserhöhung bereits im März. Spätestens für das dritte Quartal werden erste Zinssenkungen erwartet." Altmann zufolge birgt der Zinsentscheid am Abend daher großes Enttäuschungspotenzial.

Einzelwerte im Überblick

Bei den Einzelwerten fielen im vorbörslichen Handel auf Tradegate die Aktien von Merck KGaA auf. Eine Kaufempfehlung der Bank UBS ließ den Kurs des Pharma- und Chemiekonzerns um 1,4 Prozent zulegen. Unter den kleineren Titeln büßten Synlab 4,6 Prozent ein, nachdem die Deutsche Bank die Kaufempfehlung für die Aktien des Labordienstleisters gestrichen hatte.

Aktien des Rüstungskonzerns Hensoldt legten vorbörslich um gut drei Prozent zu. Das Unternehmen hat sich optimistischer zum Umsatz im kommenden Jahr geäußert.

Moderate Gewinne an der Wall Street

Die Anfangseuphorie am US-Aktienmarkt über erfreuliche Verbraucherpreise hat am Dienstag zunehmend Ernüchterung Platz gemacht. Der Leitindex Dow Jones Industrial rutschte kurzzeitig sogar ins Minus, nachdem er direkt zur Handelseröffnung mit 34 712 Punkten den höchsten Stand seit fast acht Monaten erreicht hatte. Zum Handelsende stand ein bescheidenes Plus von 0,30 Prozent auf 34 108,64 Punkte zu Buche.

Der marktbreite S&P 500 behauptete einen Kursanstieg von 0,73 Prozent auf 4019,65 Punkte. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 gewann letztlich 1,09 Prozent auf 11 834,21 Zähler. Er enthält etliche Titel, die besonders deutlich von der Hoffnung auf einen nachlassenden Druck durch steigende Zinsen profitieren.

Auch in Asien moderate Gewinne

Überraschend positive US-Inflationsdaten haben am Mittwoch auch die Börsen Asiens gestützt. Größere Kurssprünge gab es allerdings nicht, nachdem eine anfängliche Euphorie bereits an der Wall Street rasch nachgelassen hatte. Im Fokus steht nun die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed an diesem Mittwoch. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 0,7 Prozent höher.

Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten chinesischen Unternehmen an den Festlandbörsen stieg zuletzt um 0,3 Prozent und der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong gewann 0,7 Prozent. In China steht weiter die sich rasant ausbreitende Corona-Welle im Fokus, nachdem die Regierung nach Druck aus dem Volk die strikte Zero-Covid-Politik in einer Kehrtwende aufgegeben hatte. Allerdings droht nun das Gesundheitssystem überfordert zu werden.

Renten

Bund-Future 142,74 -0,27%

Devisen: Eurokurs kaum verändert vor US-Zinsentscheidung

Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch vor wichtigen geldpolitischen Entscheidungen in den USA kaum verändert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0636 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,0545 Dollar festgesetzt.

Der Euro konnte die starken Kursgewinne vom Vortag halten, als er nach der Veröffentlichung von US-Inflationsdaten mehr als einen Cent gestiegen war. Im November hatte sich die amerikanische Inflation stärker als erwartet abgeschwächt. Ökonomen sprechen von einer leichten Entspannung an der Preisfront und gehen davon aus, dass die US-Notenbank Fed weniger aggressiv gegen die hohe Inflation vorgehen wird. Dies hat den Dollar belastet und dem Euro im Gegenzug Auftrieb verliehen.

Am Markt wird fest damit gerechnet, dass die Fed am Abend den Leitzins nur noch um 0,50 Prozentpunkte anheben wird und nicht mehr wie zuletzt um 0,75 Prozentpunkte. Am Devisenmarkt dürften sich die Anleger bis zur Zinsentscheidung eher zurückhalten, für etwas Kursbewegung könnten am Nachmittag dennoch weitere Preisdaten aus den USA sorgen. Auf dem Programm stehen Kennzahlen zur Entwicklung der Einfuhrpreise.

Euro/USD 1,0626 -0,01%

USD/Yen 135,41 -0,17%

Euro/Yen 143,89 -0,18%

Ölpreise geben etwas nach

Nach Kursgewinnen am Vortag sind die Ölpreise am Mittwoch leicht gesunken. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 80,31 US-Dollar. Das waren 37 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 33 Cent auf 75,06 Dollar.

Am Dienstag hatte die Ölpreise noch Auftrieb durch eine Kursschwäche des US-Dollars erhalten. Die Aussicht auf weniger stark steigende Zinsen in den USA hatte die amerikanische Währung belastet, was den in US-Dollar gehandelten Rohstoff günstiger machte und die Nachfrage verstärkte. An den Finanzmärkten warten die Anleger zur Wochenmitte auf wichtige geldpolitische der US-Notenbank Fed, die am Abend neue Kursbewegungen beim US-Dollar auslösen könnten. Dies dürfte dann auch Einfluss auf den Ölmarkt haben.

Neben der Geldpolitik haben die Anleger am Ölmarkt auch die Entwicklung der US-Ölreserven im Blick. Am Vorabend war bekannt geworden, dass der Interessenverband American Petroleum Institute (API) in der vergangenen Woche einen Anstieg der Lagerbestände an Rohöl um 7,8 Millionen Barrel verzeichnet hatte. Steigende Ölreserven belasten in der Regel die Ölpreise. Am Nachmittag werden die offiziellen Lagerdaten der US-Regierung erwartet, die für neue Impulse am Ölmarkt sorgen dürften.

Brent 80,32 -0,36 USD

WTI 75,08 -0,31 USD

Umstufungen von Aktien

- DEUTSCHE BANK RESEARCH SENKT SYNLAB AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 15 (23) EUR

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR SALZGITTER AUF 18,60 (20,50) EUR - 'UNDERWEIGHT'

- SOCGEN SENKT ZIEL FÜR ALLIANZ SE AUF 210 (214) EUR - 'HOLD'

- SOCGEN SENKT ZIEL FÜR HANNOVER RÜCK AUF 200 (201,50) EUR - 'BUY'

- SOCGEN SENKT ZIEL FÜR MUNICH RE AUF 320 (326,20) EUR - 'BUY'

- SOCGEN SENKT ZIEL FÜR TALANX AUF 49 (49,50) EUR - 'BUY'

- UBS HEBT MERCK KGAA AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 210 (184) EUR

- UBS HEBT ZIEL FÜR CARL ZEISS MEDITEC AUF 156 (154) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN SENKT QUANTUMSCAPE AUF 'SELL' (NEUTRAL) - ZIEL 5 (8) USD

- GOLDMAN HEBT GENTEX AUF 'NEUTRAL' (SELL) - ZIEL 26 (24) USD

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR TESLA AUF 235 (305) USD - 'BUY'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR NETFLIX AUF 310 (250) USD - 'HOLD'

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR AHOLD DELHAIZE AUF 30,40 (27,40) EUR - 'HOLD'

- CITIGROUP HEBT KONE AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 56,00 (43,20) EUR

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR ASTRAZENECA AUF 10500 (9800) PENCE - 'HOLD'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR GLENCORE AUF 650 (600) PENCE - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR VOESTALPINE AUF 21,30 (19,60) EUR - 'UNDERWEIGHT'

- JPMORGAN SENKT ANGLO AMERICAN PLATINUM AUF 'UNDERWEIGHT' (N) - ZIEL 77 (80) USD

- JPMORGAN SENKT REDROW AUF 'UNDERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 390 (550) PENCE

- JPMORGAN SENKT RIO TINTO AUF 'UNDERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 5310 (5480) PENCE

- JPMORGAN SENKT SSAB-A AUF 'UNDERWEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 55 (58) SEK

- JPMORGAN SENKT TAYLOR WIMPEY AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 110 (170) PENCE

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR ARCELORMITTAL AUF 23 (24,50) EUR - 'NEUTRAL'

- JPMORGAN SETZT ARCELORMITTAL AUF 'NEGATIVE CATALYST WATCH' VOR Q4-ZAHLEN

- JPMORGAN SETZT CREST NICHOLSON UND TAYLOR WIMPEY AUF 'NEGATIVE CATALYST WATCH'

- RBC HEBT ZIEL FÜR TOTALENERGIES AUF 70 (65) EUR - 'SECTOR PERFORM'

- RBC SENKT ENI AUF 'SECTOR PERFORM' (OUTPERFORM) - ZIEL 14 EUR

- RBC SENKT GALP ENERGIA AUF 'SECTOR PERFORM' (OUTPERFORM) - ZIEL 15 (13,50) EUR

- RBC SENKT ZIEL FÜR BP AUF 550 (600) PENCE - 'OUTPERFORM'

- SOCGEN SENKT ZIEL FÜR AXA AUF 31 (31,90) EUR - 'BUY'

- SOCGEN SENKT ZIEL FÜR PRUDENTIAL AUF 1205 (1220) PENCE - 'BUY'

- SOCGEN SENKT ZIEL FÜR SWISS RE AUF 83 (85,40) CHF - 'HOLD'

- SOCGEN SENKT ZIEL FÜR ZURICH AUF 488 (500) CHF - 'BUY'

- UBS HEBT ZIEL FÜR ROCHE AUF 329 (328) CHF - 'NEUTRAL'

- UBS HEBT ZIEL FÜR SANOFI AUF 97 (92) EUR - 'NEUTRAL'

Termine Unternehmen

07:30 DEU: MVV Energie, Jahresergebnis (10.00 Pk)

07:30 ESP: Inditex, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Tui, Jahreszahlen (9.00 Pk)

09:15 DEU: Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure

12:45 USA: PNC Financial Services, Q3-Zahlen

18:30 DEU: Metro, Jahreszahlen (detaillliert)

Termine Konjunktur

00:50 JPN: Tankan-Bericht Q4/22

08:00 GBR: Erzeugerpreise 11/22

08:00 GBR: Verbraucherpreise 11/22

09:00 SPA: Verbraucherpreise 11/22 (2. Veröffentlichung)

10:00 DEU: Ifo-Konjunkturprognose

10:00 FRA: IEA, Monatsbericht zum Ölmarkt

11:00 EUR: Industrieproduktion 10/22

14:30 USA: Ex- und Importpreisindex 11/22

16:30 USA: EIA-Rohöllagerdaten

20:00 USA: Notenbank-Entscheidung (20.30 Pk)

Sonstige Termine

09:00 DEU: Regierungserklärung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zum EU-Rat und zum EU-/Asean-Gipfel im Bundestag

14:00 DEU: Regierungsbefragung mit Entwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) im Bundestag

DEU: Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht zur wirtschaftlichen Lage

Redaktion onvista/dpa-AFX