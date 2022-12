DAX steigt wieder über 14.000 Punkte – Wall Street als schiebt an

Der DAX notiert am Donnerstag und damit zwei Tage vor Heiligabend wieder über der psychologischen Marke von 14.000 Punkten. Anleger hierzulande profitieren von einer robusten Wall Street. Indes gehen die zuletzt dominierenden Zinssorgen dies- und jenseits des Atlantiks damit wieder zurück.

Am Morgen notiert der DAX laut IG-Indikation zwischenzeitlich bei 14.143 Punkten und damit 0,34 Prozent im Plus.

Wall Street schiebt DAX an – gute Konjunkturdaten verdrängen Zinssorgen

Genährt wurde die gute Stimmung an der Wall Street durch robuste Konjunkturdaten. Die Stimmung der US-Konsumenten zog gen Jahresende angesichts nachlassender Inflationssorgen überraschend stark an. Das Verbrauchervertrauen kletterte auf den höchsten Stand seit acht Monaten.